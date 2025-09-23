इंदौर में अचानक कैसे गिर गई 3 मंजिला इमारत, जिम्मेदार कौन? FSL अधिकारी ने कर दिया खुलासा
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में अचानक कैसे गिर गई 3 मंजिला इमारत, जिम्मेदार कौन? FSL अधिकारी ने कर दिया खुलासा

Indore News: इंदौर में एक तीन मंजिला मकान ढहने से दो लोगों की मौत हो गई. हादसे के वक्त मकान में 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से 12 को सुरक्षित बचा लिया गया.  इस घटना पर अब एक एफएसएल अधिकारी का बयान सामने आया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:52 AM IST
Indore Building Collapse: इंदौर के रानीपुरा में सोमवार रात एक पुरानी तीन मंजिला इमारत ढह गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. कलेक्टर ने बताया कि इमारत में 14 लोग थे, जिनमें से 12 को बचा लिया गया है. वहीं एफएसएल अधिकारी ने खुलासा किया है कि यह भीषण हादसा कैसे हुआ.

यह भी पढ़ें: Indore Breaking News: इंदौर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 2 लोगों की मौत, 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

 

3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत
दरअसल, रात में हुए इस दर्दनाक हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद 12 लोगों को बचा लिया गया, जबकि दो की मौत हो गई. खबरों के मुताबिक, इस तीन मंजिला इमारत में चार परिवार रहते हैं. इनमें से नौ लोग किसी रिश्तेदार के घर गए थे, जबकि 14 लोग मलबे में दब गए.

यह भी पढ़ें: होटल कर्मी को अचानक होने लगी खून की उल्टियां, शरीर को लगे ऐसे झटके, तड़प-तड़प कर मौके पर मौत

 

 FSL अधिकारी ने बताया क्यों हुआ हादसा?
इस घटना की जांच के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) की टीम मौके पर पहुंची. FSL अधिकारी सुचिता पांडे ने अपनी प्रारंभिक जांच में बताया कि इमारत की साइड वॉल डैमेज होने के कारण उसका एक हिस्सा गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरी बिल्डिंग ढह गई. उन्होंने यह भी बताया कि बिल्डिंग के निर्माण में इस्तेमाल हुए मैटेरियल और सरियों के सैंपल ले लिए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच लैब में की जाएगी.

जांच कराने का आश्वासन
इस हादसे के बाद बचाव अभियान तेजी से चलाया गया. कलेक्टर ने बताया कि इमारत में कुल 14 लोग मौजूद थे, जिनमें से 12 को सुरक्षित बचा लिया गया है. हालांकि, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है. कलेक्टर ने इस घटना की पूरी तरह से जांच कराने का आश्वासन दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हादसा कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

