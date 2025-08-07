इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी! बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2871567
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी! बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

Indore News: इंदौर पुलिस ने मासूम बच्चों को बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी! बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

Baby Selling racket Indore: इंदौर पुलिस ने मासूम बच्चों को बेचने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह आर्थिक रूप से कमज़ोर या मुश्किल में फंसी महिलाओं को निशाना बनाता है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ये महिलाएँ किसी और गतिविधि में शामिल हैं या नहीं. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह की पहुंच कहां तक है.

यह भी पढ़ें: सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी

बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश
पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोपी महिलाओं को पहले ही पहचान लिया था और उनके साथ सौदा तय कर लिया था, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात प्रमिला और वंदना से करीब छह महीने पहले हुई थी जब वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक केयर सेंटर चलाने का दावा कर रही थीं.

10 लाख रुपये में सौदा 
पूछताछ में पता चला कि प्रमिला और वंदना ने शिकायतकर्ता से बच्चे के बदले 10 लाख रुपये में सौदा किया था. लेकिन बच्चा देने वाली सोनू को सिर्फ 4 लाख रुपये देने की बात कही गई थी. गुजरात निवासी सोनू ने पुलिस को बताया कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह गंभीर आर्थिक तंगी में आ गई थी. प्रमिला और वंदना ने उसे आर्थिक मदद का वादा किया और डिलीवरी का खर्च भी उठाने का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने उसे बच्चा बेचने के लिए मना लिया.

यह भी पढ़ें: Viral News-चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गया लोगों का दिल

 

महिलाओं से पूछताछ कर रही पुलिस
पुलिस का कहना है कि यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर या संकट में रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाता है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ये महिलाएं किसी और काम में भी शामिल हैं. पुलिस गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं और भी बच्चों की खरीद-फरोख्त तो नहीं की गई है.

रिपोर्ट- तुषार कंछल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

indore news
इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी!बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी पकड़ाए
sehore news
सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास
mp news
सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी
cg mausam update
9 अगस्त तक भीगा रहेगा पूरा छत्तीसगढ़! लगातार बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल
mp news
PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला,ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर ठगी
mp news
चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गए लोग
jabalpur news
रक्षाबंधन पर कैसे खाए पेड़ा-बर्फी, आसमान छू रहे दूध के दाम; रेट सुनते बढ़ जाएगा बीपी
mp news
फिर विवादों में पड़ सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री, कहा देश में हवस के पुजारी हैं, तो...
chhatarpur news
Chhatarpur News-महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म! असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश
indore news
इंदौर में अब 'ओजोन थेरेपी' से होगा कैंसर का इलाज, हफ्ते भर की ट्रीटमेंट में होगा असर
;