इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी! बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

Baby Selling racket Indore: इंदौर पुलिस ने मासूम बच्चों को बेचने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह आर्थिक रूप से कमज़ोर या मुश्किल में फंसी महिलाओं को निशाना बनाता है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ये महिलाएँ किसी और गतिविधि में शामिल हैं या नहीं. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह की पहुंच कहां तक है.

यह भी पढ़ें: सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी

बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोपी महिलाओं को पहले ही पहचान लिया था और उनके साथ सौदा तय कर लिया था, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात प्रमिला और वंदना से करीब छह महीने पहले हुई थी जब वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक केयर सेंटर चलाने का दावा कर रही थीं.

10 लाख रुपये में सौदा

पूछताछ में पता चला कि प्रमिला और वंदना ने शिकायतकर्ता से बच्चे के बदले 10 लाख रुपये में सौदा किया था. लेकिन बच्चा देने वाली सोनू को सिर्फ 4 लाख रुपये देने की बात कही गई थी. गुजरात निवासी सोनू ने पुलिस को बताया कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह गंभीर आर्थिक तंगी में आ गई थी. प्रमिला और वंदना ने उसे आर्थिक मदद का वादा किया और डिलीवरी का खर्च भी उठाने का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने उसे बच्चा बेचने के लिए मना लिया.

यह भी पढ़ें: Viral News-चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गया लोगों का दिल

महिलाओं से पूछताछ कर रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर या संकट में रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाता है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ये महिलाएं किसी और काम में भी शामिल हैं. पुलिस गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं और भी बच्चों की खरीद-फरोख्त तो नहीं की गई है.

रिपोर्ट- तुषार कंछल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!