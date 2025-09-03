गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर पोस्ट करने वाले सावधान, क्राइम ब्रांच की आप पर नजर; कई सोशल मीडिया अकाउंट किए लिस्टेड

Indore Gangster Salman Lala: इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं. इसी को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 35 अकाउंट्स को लिस्टेड किया है. इन अकाउंट्स में कुछ युवतियां भी शामिल हैं, जिनका मकसद लाला की मौत के बाद गलत संदेश फैलाना और शहर में गलत माहौल बनाना था. पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रही है.

अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नज़र

दरअसल, गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद इंदौर में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की गंभीर कोशिशें देखने को मिली हैं. क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने अब तक 35 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है, जो सलमान की मौत के बाद सक्रिय हो गए थे और माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे. इनमें कई युवतियों की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस इन पर कड़ी नजर रखे हुए है.

जनाजे में जुटें थे हजारों लोग

बता दें कि गैंग्स्टर सलमान लाला की 31 अगस्त को तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. जब क्राइम ब्रांच की टीम उसके पीछे थी, तो वह डर के मारे भाग गया और सड़क किनारे एक तालाब में कूद गया जहां उसकी मौत हो गई. वहीं, बदमाश के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी, जिसमें ज्यादातर युवा लड़के थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर उसका समर्थक माना जाता है. हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही. कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान को दफनाया गया. इस दौरान एबी रोड पर भारी भीड़ के कारण यातायात प्रभावित रहा और कई जगह वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए गए, जिससे जाम जैसी स्थिति बन गई थी.

