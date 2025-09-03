गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर पोस्ट करने वाले सावधान, क्राइम ब्रांच की आप पर नजर; कई सोशल मीडिया अकाउंट किए लिस्टेड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906873
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर पोस्ट करने वाले सावधान, क्राइम ब्रांच की आप पर नजर; कई सोशल मीडिया अकाउंट किए लिस्टेड

Indore News: गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 35 अकाउंट इंदौर क्राइम ब्रांच ने लिस्ट किए हैं. पुलिस इन सभी पर नजर रख रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर पोस्ट करने वाले सावधान, क्राइम ब्रांच की आप पर नजर; कई सोशल मीडिया अकाउंट किए लिस्टेड

Indore Gangster Salman Lala: इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं. इसी को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 35 अकाउंट्स को लिस्टेड किया है. इन अकाउंट्स में कुछ युवतियां भी शामिल हैं, जिनका मकसद लाला की मौत के बाद गलत संदेश फैलाना और शहर में गलत माहौल बनाना था. पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रही है.

यह भी पढ़ें: गैंगस्टर सलमान लाला की कहानी हुई खत्म, भोपाल में हुआ पोस्टमार्टम, 2 दिन से था गायब

अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नज़र
दरअसल, गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद इंदौर में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की गंभीर कोशिशें देखने को मिली हैं. क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने अब तक 35 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है, जो सलमान की मौत के बाद सक्रिय हो गए थे और माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे. इनमें कई युवतियों की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस इन पर कड़ी नजर रखे हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

जनाजे में जुटें थे हजारों लोग
बता दें कि गैंग्स्टर सलमान लाला की 31 अगस्त को तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. जब क्राइम ब्रांच की टीम उसके पीछे थी, तो वह डर के मारे भाग गया और सड़क किनारे एक तालाब में कूद गया जहां उसकी मौत हो गई. वहीं, बदमाश के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी, जिसमें ज्यादातर युवा लड़के थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर उसका समर्थक माना जाता है. हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही. कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान को दफनाया गया. इस दौरान एबी रोड पर भारी भीड़ के कारण यातायात प्रभावित रहा और कई जगह वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े किए गए, जिससे जाम जैसी स्थिति बन गई थी.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

raipur news
सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में कारोबारियों के ठिकानों पर रेड
mp transfer news
एमपी में फिर चली तबादली एक्सप्रेस! देर रात 25 अधिकारियों की अदला-बदली
mp news
'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' Jolly LLB 3 के गाने पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
indore news
गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर पोस्ट करने वाले सावधान, क्राइम ब्रांच की आप पर नजर
mp breaking news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
Vande Bharat Train
5 घंटा कम समय में रायपुर से वाराणसी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी वंदे-अमृत भारत ट्रेन
mp news
हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप
mp news
मूंग बेचने के बाद भी नहीं मिला पैसा, रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा किसान,समझाइश देकर उतारा
mp news
जमीन निगल गई या आसमान खा गया! अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हुई अस्थियां
ujjain news
बीच सड़क पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, रिश्तेदार ने ही उतारा मौत के घाट
;