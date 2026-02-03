Advertisement
MP के सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे गर्भ संस्कार कक्ष, जानिए गर्भवती महिलाओं को इससे क्या और कैसे मिलेगा फायदा

MP News: मध्य प्रदेश के नवनिर्मित अस्पतालों में सरकार अब गर्भ संस्कार कक्ष बनाएगी जिससे गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय, मानसिक और सांस्कृतिक सहायता प्रदान हो वहीं और कोख में पल रहे शिशु का विकास सकारात्मक रूप से हो सके जहां संस्कृति और संस्कार का समन्वय भी बना रहे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:53 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Garbh Sanskar Room in Government Hospitals MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव के घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों  में गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार रूम बनाए जाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि ये गर्भ संस्कार रूम क्या होता है और ऐसे कक्षों में क्या अलग होता है. आपके सभी सवालों का जवाब इस खबर में मिलेगा. गर्भ संस्कार रूम के तहत गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय, मानसिक और सांस्कृतिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे ना सिर्फ गर्भ में पल रहा शिशु बल्कि मां को भी सही मार्गदर्शन मिलेगा. 

क्या होता है गर्भ संस्कार
आपने अगर अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी तो आप  गर्भ संस्कार को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.  पौराणिक कथाओं के अनुसार, अभिमन्यु ने अपनी मां की कोख में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था,  प्रह्लाद भी भगवान विष्णु के भक्त इसलिए थे क्योंकि जब वो अपनी मां के कोख में थे तो उनकी मां भगवान विष्णु की रोज पूजा-अर्चना किया करती थी. इससे आप ये समझिए की मां के गर्भ मे पल रहा शिशु वो हर कुछ सुनता और समझता है जो मां के आसपास हो रहा होता है और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है. इसलिए गर्भ संस्कार गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के लिए अच्छे संस्कार और शिक्षा का माध्यम होता है. 

गर्भ संस्कार चिकित्सा शिक्षा का भी हिस्सा
सीएम मोहन यादव ने ये भी बताया था कि गर्भ संस्कार, चिकित्सा शिक्षा का भी हिस्सा बनेगा. सिर्फ अस्पतालों में ही गर्भ संस्कार रूम नहीं बनाए जाएंगे बल्कि चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालयों में भी गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ाया और समझाया जाएगा. इस शिक्षा से छात्र समझ पाएंगे कि गर्भ संस्कार के तहत एक गर्भवती महिला को कैसे शारीरिक और मानसिक सपोर्ट दी जाए.

गर्भ संस्कार सिर्फ एक कमरा नहीं...
गर्भ संस्कार रूम को नए निर्मित अस्पतालों में पहले से ही शामिल किया जाएगा. अस्पतालों का लेआउट भी इसी रूप में किया जा रहा है. गर्भ संस्कार सिर्फ एक मामूली कमरा नहीं होने वाला है बल्कि ये एक ऐसा केंद्र होने वाला है जहां गर्भवती महिलाओं को आधुनिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक सलाह और बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि कोख में पल रहे बच्चे का विकास सकारात्मक रूप से हो और शिशु में संस्कृति और संस्कार का समन्वय बना रहे.

