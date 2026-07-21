इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट सख्त, पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज

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Indore High Court News: इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में 23 जून को अवंतिका गैस पाइपलाइन में हुए ब्लास्ट मामले की सुनवाई मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान एसीपी पराग सैनी कोर्ट में उपस्थित हुए और जांच की ताजा स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि मामले में वार्ड क्रमांक 31 के भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. इससे पहले कोर्ट ने जांच की गति और दिशा पर असंतोष जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा था.
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि संबंधित स्थान पर निगम की ओर से कोई बोरिंग कार्य नहीं कराया जा रहा था. दूसरी ओर, हादसे में झुलसे लोगों की ओर से उपस्थित वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पीड़ितों का उपचार अभी भी जारी है, लेकिन उन्हें अब तक इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए लगातार भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे पीड़ित परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
प्रदेश सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उपचार संबंधी राशि आमतौर पर इलाज पूरा होने के बाद जारी की जाती है. इस पर पीड़ित पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान में अस्पतालों को भुगतान करना आवश्यक है और उसका भार सीधे प्रभावित परिवारों पर पड़ रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिए कि झुलसे लोगों के इलाज के खर्च की राशि जल्द से जल्द जारी की जाए और भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न होने दी जाए.
इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 125(बी) के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं का संबंध ऐसी लापरवाही से है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा पहुंचे अथवा उसे चोट लगे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोष सिद्ध होने पर आरोपी को छह माह तक के कारावास, पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों प्रकार की सजा का सामना करना पड़ सकता है. मामले की जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
3 अगस्त को होगी सुनवाई
सुनवाई में यह भी सामने आया कि नगर निगम की विस्तृत रिपोर्ट अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है. एसीपी ने अदालत को बताया कि रिपोर्ट मिलने का इंतजार है, जिस पर कोर्ट ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की बात कही. चार्जशीट की प्रक्रिया पर पुलिस ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से झुलसी कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ जिनी झाला फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं और उनके बयान दर्ज होना बाकी हैं. मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है.
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