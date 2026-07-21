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इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट सख्त, पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज

Indore Gas Pipeline Blast: इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने झुलसे पीड़ितों के इलाज का खर्च जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

Written ByYatnesh Sen
Published: Jul 21, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:50 PM IST
इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट सख्त, पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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