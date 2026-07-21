इंदौर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट सख्त, पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज

Indore High Court News: इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में 23 जून को अवंतिका गैस पाइपलाइन में हुए ब्लास्ट मामले की सुनवाई मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान एसीपी पराग सैनी कोर्ट में उपस्थित हुए और जांच की ताजा स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि मामले में वार्ड क्रमांक 31 के भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. इससे पहले कोर्ट ने जांच की गति और दिशा पर असंतोष जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा था.