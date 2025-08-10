पहले दोस्ती, फिर धोखा! इंदौर में युवती ने सोहिल खान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
पहले दोस्ती, फिर धोखा! इंदौर में युवती ने सोहिल खान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

Indore News: इंदौर की एक युवती ने अपने प्रेमी और उसके परिवार पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. युवती का कहना है कि लड़के ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:13 PM IST
पहले दोस्ती, फिर धोखा! इंदौर में युवती ने सोहिल खान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

Indore Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. एक युवती ने अपने प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है. युवती का आरोप है कि युवक ने पहले नाम बदलकर उससे दोस्ती की और फिर अपने परिवार की मदद से उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया. लड़की की शिकायत पर परदेशीपुरा थाना पुलिस ने लड़के और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है.

जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव
दरअसल, परदेशीपुरा थाना पुलिस ने फाइटर राजपूत उर्फ सोहिल खान और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.  युवती ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि युवक और उसके परिजनों ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया है. 

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
पुलिस के मुताबिक, युवती के परिवार ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी घर से लापता है. पुलिस ने जब छानबीन की और युवती को ढूंढ निकाला, तो युवती ने बताया कि 3 साल पहले सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती फाइटर राजपूत से हुई थी. उसने अपना नाम सोहिल राजपूत बताया था. दोनों के बीच खूब बातचीत होने लगी. करीब एक साल बाद सोहिल ने उससे शादी करने को कहा. युवती को लगा कि लड़का हिंदू है और उसने हां कर दी. इसके बाद युवती लड़के के साथ गुजरात चली गई.

इस दौरान युवक ने युवती से किसी और भाषा में कुछ कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए. जब युवक युवती को अपने परिवार से मिलवाने ले गया तो पता चला कि युवक मुस्लिम है जिसके बाद युवक के परिवार ने भी लड़की पर दबाव बनाया और उसे धर्म बदलने के लिए कहा. इस दौरान पुलिस को युवती मिल गई, जिसके बाद युवती ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस को दिए गए बयान में भी इस बात का ज़िक्र है कि युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट- तुषार कंछल

