Indore News: चमत्कार या अनहोनी? इंदौर में फिर जन्मी 2 सिर, 2 पैर, 4 हाथ, 2 दिल, एक चेस्ट और एक पेट वाली बच्ची

Bizarre Baby was Born in Indore : इंदौर में 22 जुलाई को एक बच्ची का जन्म हुआ था. जिसके दो सिर एक धड़ थे. जिसको लेकर डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक सब हैरान थे. वहीं, अब एक ऐसा ही मामला और भी इंदौर से सामने आया है. जहां एक ऐसी नवजाता बच्ची का जन्म हुआ है., जिसके दोर सिर, दो हार्ट और दो पैर हैं. यही नहीं बच्ची के हाथ चार हैं और सीना और पेट एक ही है. वर्तमान में बच्ची की हालत स्थिर है. लेकिन इस केस में बच्ची की सर्जरी कर अलग करने की संभावना ना के बराबर है.

जुड़वा बच्ची के पैदा होने के 24 घंटे के भीतर देखा गया कि एक बच्ची रो रही है, तो दूसरी बच्ची भी न्स मूवमेंट करने लगते हैं और वो जग जाती है. फिलहाल बच्ची एमवाय अस्पताल में PICU में ऑक्सीजन पर है. अच्छी बात यह है कि बच्ची पूरी तरह ठीक है.

जानिए कौन है बच्ची के माता-पिता

दरअसल, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक, खरगोन जिले के मोथापुरा गांव की रहने वाली सोनाली पति आशाराम की डिलेवरी 13 अगस्त को MTH में हुई थी. इस दंपत्ति की यह पहली संतान है. बच्ची के पैदान होने के बाद उसे उसे एमवाय अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. अभी बच्ची की सोनोग्राफी सहित अन्य जांच किया जाएगा.

नहीं हो सकती सर्जरी

मेडिकल साइंस में इस तरह से जन्म लेने वाले बच्चों को Conjoined twins कहते हैं. ऐसे बहुत कम ही मामले सामने आते हैं. इस बच्ची का सीना और पेट जुड़ा हुआ है. वहीं हार्ट दो हैं. लेकिन मुख्य ऑर्गन्स एक ही हैं. इसलिए इसे सर्जरी करके अलग नहीं किया जा सकता. फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम बच्ची को लेकर मानिटरिंग कर रही है.

गौरतलब है कि इंदौर में पिछले 23 जुलाई को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जब एक धड़ और दो सिर वाली बच्ची पैदा हुई. यह संरचना मेडिकल क्षेत्र में पैरापैगस डायसेफेलस नामक एक दुर्लभ स्थिति होती है. इसमें बच्ची के जीवित रहने पर भी परिवार को काफी चुनौतिों का सामना करना पड़ता है.

