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इंदौर में क्यों पूजे जाते हैं मूंछों वाले कृष्ण? जानिए लकड़ी के मंदिर से जुड़ी अनोखी कहानी

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गिरोता गांव में भगवान श्रीकृष्ण का अनोखा मंदिर है, जहां कान्हा मूंछों वाले स्वरूप में विराजमान हैं. मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Sep 04, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:32 AM IST
इंदौर में क्यों पूजे जाते हैं मूंछों वाले कृष्ण? जानिए लकड़ी के मंदिर से जुड़ी अनोखी कहानी
Image Credit: AI Generated Images

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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