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सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका! MPESB ने निकाली नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की बंपर भर्ती; इस दिन तक करें आवेदन

mp news:  MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके तहत मध्य प्रदेश का युवा जो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर बनना चाहता है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है. अन्य राज्य के कैंडिडेट भी फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:56 PM IST
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mp nursing officer Bharti 2026 applications: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. वहीं अगर आप मेडिकल फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे तो इस खबर को जरूर पढ़ें. MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके तहत मध्य प्रदेश का युवा जो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर बनना चाहता है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है. आवेदन की प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है. इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते फॉर्म भर सकते हैं. 

सरकारी नौकरी पाने का मौका
अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों पर भर्ती निकाली है जिसके तहत इच्छुक कैंडिडेट MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट  esb.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं. 

कौन भर सकता है फॉर्म
नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म आप तब ही भर सकते हैं जब आपने:

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  • नर्सिंग ऑफिसर: 12वीं पास किया हो. इसके साथ ही 4 साल B.Sc या फिर GNM के बाद दो साल का  पोस्ट बेसिक  B.Sc नर्सिंग पास किया हो. 
  • नर्सिंग ट्यूटर: अभ्यर्थी को PCB 12th पास किया हो. B.Sc.(Nursing) /P.B.B.Sc.(Nursing) पास होने  के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. 
  • फॉर्म वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से ज्यादा और 40 से कम होगी. वहीं एमपी के आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है. 
  • एमपी नर्सिंग काउंसिल से कैंडिडेट का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. 

अन्य जरूरी जानकारियां
फॉर्म फिल करने की आखरी तारीख 20 अप्रैल 2026 है वहीं फॉर्म में संशोधन 25 अप्रैल 2026 तक किया जा सकता है. परीक्षा 15 मई 2026 से स्टार्ट हो सकती है. फॉर्म फिल करने के लिए जनरल या फिर दूसरे राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये जमा करना होगा. वहीं OBC/ST/SC को 250 रुपए जमा करने होंगे. 60 रुपए पोर्टल चार्जेज अलग से लिया जाएगा. 

ऐसे फिल करे फॉर्म

  • नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म भरने के लिए इस लिंक पर esb.mp.gov.in पर विजिट करें विजिट करें.
  • इसके बाद होम पेज पर Latest Updates में Online Application Form - Nursing Officer & Sister Tutor - 2026 (Start From -06/04/2026) पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर के खुद को रजिस्टर करें. 
  • इसके बाद पूछे गए अन्य डिटेल को फिल अप करें. 
  • लास्ट में मांगे गए फी को जमा कर फॉर्म सब्मीट करें साथ ही उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें.

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