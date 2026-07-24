न शोर-शराबा, न सैकड़ों मेहमान...DJ के साथ अकेले घोड़ी चढ़ा दूल्हा, 2-4 लोगों के साथ निकली अनोखी बारात

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मध्य प्रदेश के इंदौर की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने लोगों में उत्सुकता जगा दी और चर्चा का विषय बन गया. आजकल शादियों में अक्सर बड़ी बारात, शान-ओ-शौकत और गाड़ियों का लंबा काफिला देखने को मिलता है, लेकिन इंदौर के जवाहर मार्ग पर एक दूल्हा बेहद अनोखी और सादगी भरी बारात के साथ दिखा. बारात में बड़ी भीड़ नहीं, बल्कि केवल दो-चार लोग ही उसके साथ नजर आ रहे हैं. इस सादगी भरी बारात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.
डीजे के साथ अकेले घोड़ी चढ़ा दूल्हा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इंदौर के जवाहर मार्ग का बताया जा रहा है. इसमें दूल्हा घोड़े पर सवार है, उसके सिर पर छाता लगा है और आगे डीजे बज रहा है. खास बात यह है कि बारात में बहुत कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं. आम तौर पर शादियों की बारात में भारी भीड़ होती है, लेकिन यह सादा और अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. राहगीरों ने इस अनोखी बारात को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, हालांकि यह वीडियो कब का है हम इसकी पुष्टी नहीं करते.
2-4 लोगों के साथ निकली अनोखी बारात
बारिश के बीच निकल रही इस बारात में दूल्हे के साथ सिर्फ चार लोग दिखाई दे रहे हैं. दो ढोलक बजाने वाले, घोड़ी को संभालने वाला और दूल्हे के सिर पर छाता पकड़े हुए एक व्यक्ति. पूरी बारात में इन चार लोगों के अलावा और कोई नहीं है. न तो दोस्त और न ही रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं. आमतौर पर शादियों में रिश्तेदारों और दोस्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन इस शादी के बारात में दूर-दूर तक कोई रिश्तेदार या दोस्त नज़र नहीं आया. हालांकि इसकी पुष्टी नहीं हुई है कि यह शादी किसकी है या बारात कब निकली थी.
बता दें कि इंदौर से एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें एक शादी के वेन्यू पर पानी भर जाने की घटना ने सबका ध्यान खींचा था. जहां दूल्हा मंडप में जलभराव के बीच दुल्हन को अपनी गोद में उठाए हुए था. भले ही मंडप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन न तो दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही शादी की रस्में रुकीं. ऐसी ही अब ये वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.