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ये क्या! मंडप पर बैठने की जगह दूल्हा पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, जनसुनवाई में करने लगा शादी नहीं करने की जिद; जानिए क्या है पूरा माजरा

mp news: इंदौर कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान एक दूल्हा पहुंचा जिसने शादी नहीं करने की धमकी दे डाली. दूल्हे ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मेरी समस्या का हल नहीं होगा मैं  शादी नहीं करूंगा. जानिए क्या है पूरा माजरा.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Mayuri Payal|Last Updated: Apr 21, 2026, 03:18 PM IST
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indore news: इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अलग तस्वीर देखने को मिली . यहां एक दूल्हा अपनी फरियाद लेकर कार्यालय पहुंचा. दूल्हे ने बताया कि गांव का दबंग परिवार उसे ओर उसके परिवार को परेशान कर रहा है. घर के आगे नाली पर रास्ता नहीं बनाने दे रहा जिसके कारण घर के सामने गंदे पानी और गंदगी का अंबार पसर गया है. घर में मेहमानों का आना-जाना शुरू हो गया है और आलम ऐसा है कि घर के सामने चलने की जगह तक नहीं है. दूल्हे ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मेरी परेशानी का समाधान नहीं निकलेगा मैं शादी नहीं करूंगा. 

क्या ये है इंदौर की सफाई
दूल्हे ने बताया कि  शादी के दौरान मेहमानों की आवाजाही भी शुरू हो गई है. हम तो गंदगी में रह रहे हैं रिश्तेदार भी गंदगी में निकलेंगे क्या? दूल्हे ने आगे कहा कि एक जगह तो इंदौर की स्वच्छता की बात की जाती है वही मेरे घर के सामने गंदगी का अंबार है. दूल्हे ने अधिकारियों से कहा कि अगर समय रहते गंदगी नहीं हटाई और खुले नाले पर पाइप के पोल नहीं डाले गए तो वह शादी नहीं करेगा.

25 को शादी है, अब क्या होगा
दूल्हे, उमेश गांगोलीया ने कहा कि 25 तारीख को मेरी शादी है, मेहमान कैसे आएंगे? रास्ता नहीं होने से परिवार को घर से निकलने में परेशानी हो रही है.समारोह में आने वाले मेहमान भी रास्ता न होने से परेशान हो रहे हैं. दूल्हे ने जनसुनवाई में रास्ता विवाद के निराकरण के लिए गुहार लगाई है. दूल्हे ने कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है कि जल्द ही आने जाने के लिए रास्ता दिलवाएं.

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अधिकारी ने दी तसल्ली
ड़क समस्या को लेकर इंदौर के अपर तहसीलदार कमलेश कुशवाह ने बताया कि खोडल तहसील रोड पर खुले नाले और गड्ढों की शिकायत मिली है. सरपंच द्वारा समय पर काम नहीं करने पर पंचायत में शिकायत की गई है. खोडल तहसील रोड की समस्या है जिसके कारण गड्ढे हो रहे हैं. पंचायत में शिकायत की है क्योंकि सरपंच द्वारा समय पर काम नहीं किया जा रहा है. इस आवेदन को लिया गया है और संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया गया है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन, इंदौर

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