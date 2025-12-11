इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी, 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, ड्रोन से होगी निगरानी

Indore Hanuman Jayanti: मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री रणजीत हनुमान की 12 दिसंबर को भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान लाखों श्रृद्धालुओं की देखने को मिलती है. श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं.
Trending Photos
Indore Prabhat Pheri: इंदौर में श्री रणजीत हनुमान की 12 दिसंबर को भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी. यह प्रभात फेरी इंदौर की सबसे बड़ी और भव्य प्रभात फेरी मानी जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. वहीं श्रद्धालुओं को सुरक्षा को देखते हुए. सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पुलिस, प्रशासन द्वारा की गई है. इस प्रभात फेरी में 650 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात जाएंगे हैं. तो वही मंदिर परिसर में ही अस्थाई कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो पूरे 5 से 6 किलोमीटर के मार्ग पर निगरानी रखेगी.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर में हर साल की तरह इस वर्ष भी श्री रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसको लेकर मन्दिर प्रशासन और अधिकारियों ने बैठक पहले ही ली है. जिसके चलते 4 झोन में पूरी प्रभात फेरी को बांटा गया है, जिसमें 650 पुलिसकर्मी तैनात किए है. जिसमें वॉच प्वाइंट भी बनाए गए है. मंदिर परिसर में विशेष तरह का अस्थाई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. ड्रोन कैमरे के साथ ही सैकड़ो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी.
तुरंत कार्रवाई के दिशा-निर्देश
प्रभात फेरी पूरे धार्मिक रूप से निकले इसके लिए मंदिर प्रशासन के वालंटियर भी तैनात किए हैं। प्रभात फेरी में भारी संख्या में महिलाओं के आने के चलते सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को भी फेरी में शामिल किया गया है। साथ ही किसी भी तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई के विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं।
(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!