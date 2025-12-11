Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3037356
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी, 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, ड्रोन से होगी निगरानी

Indore Hanuman Jayanti: मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री रणजीत हनुमान की 12 दिसंबर को भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान लाखों श्रृद्धालुओं की देखने को मिलती है. श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी
इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी

Indore Prabhat Pheri: इंदौर में श्री रणजीत हनुमान की 12 दिसंबर को भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी. यह प्रभात फेरी इंदौर की सबसे बड़ी और भव्य प्रभात फेरी मानी जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. वहीं श्रद्धालुओं को सुरक्षा को देखते हुए. सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पुलिस, प्रशासन द्वारा की गई है. इस प्रभात फेरी में 650 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात जाएंगे हैं. तो वही मंदिर परिसर में ही अस्थाई कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो पूरे 5 से 6 किलोमीटर के मार्ग पर निगरानी रखेगी.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर में हर साल की तरह इस वर्ष भी श्री रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसको लेकर मन्दिर प्रशासन और अधिकारियों ने बैठक पहले ही ली है. जिसके चलते 4 झोन में पूरी प्रभात फेरी को बांटा गया है, जिसमें 650 पुलिसकर्मी तैनात किए है. जिसमें वॉच प्वाइंट भी बनाए गए है. मंदिर परिसर में विशेष तरह का अस्थाई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. ड्रोन कैमरे के साथ ही सैकड़ो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी.

तुरंत कार्रवाई के दिशा-निर्देश
प्रभात फेरी पूरे धार्मिक रूप से निकले इसके लिए मंदिर प्रशासन के वालंटियर भी तैनात किए हैं। प्रभात फेरी में भारी संख्या में महिलाओं के आने के चलते सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को भी फेरी में शामिल किया गया है। साथ ही किसी भी तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई के विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

 

 

TAGS

indore news

Trending news

indore news
इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी, 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती
Latest Shahdol News
1 नहीं...2 नहीं...3 नहीं...4 नहीं, इस ऑटो में भूसे की तरह भरे 40 से ज्यादा बच्चे
Latest satna News
गाय का दूध पीते ही परिवार के 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर ने बताई ये बड़ी वजह
Balrampur
75 साल के रिटायर्ड कर्मचारी ने की पत्नी की हत्या, 16 साल पहले दूसरे पुरुष के साथ देख
mp news
फूलों से स्वागत कराने वाला 'दाऊ' सलाखों के पीछे से भी बेखौफ, जेल से चला रहा था गैंग
Neemuch News
Instagram पर 'फर्जी लड़की' बनकर लड़कों को फंसाते थे ठग, नीमच से रतलाम तक बुना जाल
mp news
पानी नहीं, हवा से बनेंगे आलू के बीज! हवा में लटकती जड़ों से बंपर होगी पैदावार
Religious Conversion
सीहोर में धर्म परिवर्तन गिरोह का पर्दाफाश, पैसा और नौकरी का दे रहे थे लालच...
Bhopal Hamidia Hospital
हमीदिया अस्पताल के पास मिले दो नवजात शिशुओं के अधजले शव, आग लगने के बाद खुलासा...
mp news
'SC-ST बच्चों को सिविल-जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट', IAS वर्मा का फिर विवादित बयान