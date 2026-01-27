जेल से 'साधु' बनकर निकला हत्या का आरोपी, 15 साल से था बंद, पछतावे ने बदल दी जिंदगी

Indore Central Jail: 26 जनवरी 2026 को इंदौर सेंट्रल जेल में सुधार का एक शानदार उदाहरण देखने को मिला. जेल प्रशासन ने अच्छे व्यवहार के आधार पर नौ कैदियों को समय से पहले रिहा कर दिया, जो हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए सज़ा काट रहे थे. इनमें सबसे दिलचस्प मामला शंकर नाम के कैदी का था. शंकर को 2012 में ज़मीन विवाद में हुई हत्या के आरोप में जेल हुई थी. अपनी 15 साल की लंबी जेल की सज़ा के दौरान शंकर में बहुत बड़ा बदलाव आया और वह जेल से साधु के कपड़े पहनकर बाहर निकला.

शंकर गिरी बनकर निकला बाहर

जेल अधीक्षक के मुताबिक शंकर को अपने किए पर बहुत पछतावा था और जेल में रहते हुए उसने आध्यात्मिक रास्ता अपना लिया. जिस दिन वह रिहा हुआ, वह जेल के गेट से भारतीय तिरंगा झंडा लिए और भगवा कपड़े पहने बाहर निकला. उसने खुद को "शंकर गिरी" घोषित किया और संन्यासी का जीवन जीने की इच्छा जताई. जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में रहने के दौरान उसने धार्मिक गतिविधियों और प्रार्थना को अपनी रोज़ाना की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था.

15 साल के पछतावे ने बदल दी जिंदगी

रिहाई के बाद उसने अपना नया नाम शंकर गिरी बताया और कहा कि अब वह एक साधु का जीवन जीना चाहता है. जेल अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में शंकर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था. वह नियमित रूप से पूजा-पाठ, भजन, ध्यान और प्रार्थना में समय बिताता था, और दूसरे कैदियों के साथ शांति और सहयोग से पेश आता था. जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि शंकर को अपने अपराध पर बहुत पछतावा था, और यही पछतावा उसके बदलाव का कारण था. एक और कैदी राहुल जो उसी समय रिहा हुआ था, ने युवाओं को एक संदेश दिया जिसमें कहा कि गुस्से में की गई एक गलती पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है. यह घटना जेल सुधार और व्यक्तिगत बदलाव के एक उदाहरण के रूप में सामने आई है.

