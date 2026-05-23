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नौतपा में कैसा रहेगा इंदौर का मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, कब तक दस्तक देगा मानसून

Indore Weather: इंदौर में इस बार नौतपा के दौरान ज्यादा गर्मी नहीं होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टम फिलहाल सक्रिए नहीं दिख रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 23, 2026, 06:33 PM IST
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इंदौर में कैसा रहेगा मौसम
इंदौर में कैसा रहेगा मौसम

Monsoon in Indore: नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है. लेकिन मौसम विभाग का मुताबिक इस बार नौतपा में भीषण गर्मी होने की संभावना नहीं दिख रही है. जबकि बारिश होने की भी संभावना नहीं है. नौतपा के दौरान इंदौर समेत मालवा में तपिश कम रहने की संभावना है. खास बात यह है कि मई के महीने में इस बार अब तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है. हालांकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. आमतौर पर प्री मानसून की गतिविधियां 20 मई के बाद शुरू होती हैं. लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है. 

इंदौर के तापमान में उतार-चढ़ाव

इंदौर के तापमान में फिलहाल उतार-चढ़ाव दिख रहा है. लेकिन इस बार गर्मी को प्रभावित करने वाला कोई मजबूत मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ. यही वजह है कि 8 मई से लगातार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. शनिवार को भी अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 1 डिग्री अधिक रहा. जिससे यहां भीषण गर्मी का दौर देखने को मिला है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राहत की बात यह है कि इस बार नौतपा के दौरान तापमान पिछले दिनों की तरह 43 से 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना कम है. अनुमान है कि आने वाले नौ दिनों में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. हालांकि दिन के समय तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

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जून में बदलेगा मौसम 

बारिश के मौसम का आधिकारिक आगाज 1 जून से माना जाता है. सामान्य तौर पर 25 मई के बाद कहीं-कहीं प्री-मानसून बारिश शुरू हो जाती है. लेकिन इस बार मई का पूरा महीना सूखा गुजरने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 5 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान बादल छाने और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होने के संकेत हैं. 

तेज धूप और लगातार गर्म मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है. खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. इंदौर में फिलहाल गर्मी का दौर जारी है. आलम यह है कि लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बचते दिख रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः भीषण गर्मी से झुलसे रीवा-सतना, पारा 45 डिग्री के पार, हीट वेव चलने से बढ़ी परेशानी

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