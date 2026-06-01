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इंदौर से उज्जैन तक नरम पड़ी गर्मी, नौतपा में आंधी के साथ बारिश की संभावना, बदलेगा मौसम

Indore Weather: मई के आखिरी हफ्ते में मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है. मालवा निमाड़ में गर्मी का असर कम हुआ है. इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी के तेवर धीरे होना शुरू हो गए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:17 PM IST
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इंदौर-उज्जैन में भी बदल रहा मौसम
इंदौर-उज्जैन में भी बदल रहा मौसम

Ujjain Weather: नौतपा के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है. मालवा निमाड़ में तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में गर्मी के तेवर काफी नरम रहे है. यहां तापमान 36 डिग्री तक आ गया है. ऐसे में गर्मी का असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उमस वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह का रहने वाला है. जहां उमस का असर रहने वाला है, लेकिन अब तीखी गर्मी से लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी. 

इंदौर में उमस भरी गर्मी

इस बार नौतपा के अंतिम दिनों में इंदौरवासियों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली. मई के आखिरी दिन शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा. यह मई के महीने का सबसे कम तापमान था. हालांकि दिनभर नमी बनी रहने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा, लेकिन तेज धूप और लू जैसी स्थिति नहीं रही. वहीं रात का न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा. सोमवार सुबह शहर में मौसम साफ नजर आया और गर्मी का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम रहा. मौसम विभाग ने दिन के दौरान तेज आंधी चलने की संभावना जताई है. विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

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उज्जैन में भी बदल रहा मौसम 

इंदौर की तरह उज्जैन में भी पिछले कुछ दिनों से मौसम के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं. नौतपा के अंतिम चरण में तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है. हालांकि वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस का असर बना हुआ है. दिन के समय बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के चलते तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में आंधी, गरज-चमक तथा हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में और कमी आ सकती है. मानसून पूर्व गतिविधियों के सक्रिय होने से शहरवासियों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं. 

मई में बदलता रहा मौसम 

मई महीने की शुरुआत 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ हुई थी. पूरे महीने मौसम का मिजाज बदलता रहा और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला. महीने के 20 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया. नौतपा के शुरुआती दिनों में गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया, लेकिन अंतिम सप्ताह में मौसम ने करवट ली. बादलों की आवाजाही, आंधी और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को राहत मिली. 

एमपी में प्री-मानसून हो रहा एक्टिव

एमपी में प्री-मानसून की गतिविधियां एक्टिव होती दिख रही हैं. जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. रविवार और सोमवार की दरमियानी रात प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. सतना समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, जबकि इंदौर और आसपास के इलाकों में भी दिन के तापमान में कमी महसूस की गई. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी, बादल और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. ऐसे में लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू, तापमान में गिरावट, गर्मी से मिलेगी राहत

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