मार्च की शुरुआत में ही 'लू' जैसी तपन, अभी से इंदौर-उज्जैन संभाग में 39 डिग्री तापमान; एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की बताई वजह

Indore-Ujjain Temperature Rise: मार्च के महीने का दूसरा सप्ताह, लेकिन तापमान अभी से ही पहुंच गया 39 डिग्री... ये हालात मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ यानी इंदौर और उज्जैन संभाग के शहरों का है, जहां तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है. रविवार को रतलाम सबसे गर्म रहा और तापमान 39 डिग्री पहुंच गया और नर्मदापुरम में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इतना ही नहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर के अलावा जबलपुर में भी तेज धूप अभी से जलाने लगी है. रविवार को उज्जैन का तापमान 36.7 डिग्री रहा, जबकि ग्वालियर में पारा 36.5 डिग्री, इंदौर में 35.8 डिग्री, भोपाल में 34.8 डिग्री और जबलपुर में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मार्च के महीने के हिसाब से यह सामान्य से 3-4 डिग्री ज्यादा है, लेकिन आखिर इस साल मार्च में ही 'लू' जैसी तपन क्यों पड़ने लगी है?

इस साल मार्च में ही क्यों पड़ने लगी भीषण गर्मी?

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान के सामान्य से 3-4 डिग्री ऊपर जाने की वजह हवा की दिशा बदलना है. इसके साथ ही हवा में नमी भी कम है. अभी हवा की दिशा उत्तर-पूर्व से पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हो गई है. इसके साथ ही रेगिस्तानी इलाकों से आ रही गरम हवा भी अपने साथ गर्मी भी ला रही हैं और मध्य प्रदेश में तपन बढ़ा रही है. आईएमडी वैज्ञानिक कृष्ण मिश्र के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने की वजह से भी इस साल गर्मी बढ़ी है. फिलहाल आसमान बिल्कुल साफ है और हवा में नमी बहुत ही कम है. इस वजह से मार्च में तापमान तेजी से बढ़ गया और लोगों को 'लू' जैसी तपन महसूस होने लगी है.

गर्मी की तपिश के बीच राहत की खबर

हालांकि, इस भीषण गर्मी का असर कुछ दिनों में कम हो सकता है, क्योंकि 10 मार्च के एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है, जिसके बाद मौसम में बदलाव हो सकता है. सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है और अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा. हालांकि, एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है, जिसके बाद बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट आएगी.

गर्मी से बचाव के उपाय, IMD ने जारी की गाइडलाइन

मध्य प्रदेश में तापमान में तेजी आने के बाद मौसम केंद्र भोपाल ने गाइडलाइन जारी की है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक तेज धूप की वजह से गर्मी का असर सबसे तेज रहता है, तो इस दौरान जरूरी हो तभी बाहर निकलें. अगर बाहर निकलने की नौबत आती है तो खुद को अच्छे से ढंककर जाएं. हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें. इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को हाईड्रेट रखें.

मार्च तो सिर्फ ट्रेलर है, अप्रैल-मई में पड़ेगी असली गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मार्च महीने में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन लू चलने के आसार कम है. हालांकि, अप्रैल और मई के महीने में लू चलेगी और तापमान भी बढ़ेगा. मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल और मई के महीने में भीषण गर्मी का अनुमान जताया है. इस दौरान ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है. इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी भीषण गर्मी पड़ेगी.