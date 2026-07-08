/इंदौर में आफत की बारिश: पानी में डूबा शादी का मंडप, दुल्हन को गोद में उठाकर ले गया दूल्हा; वीडियो वायरल

कहते हैं कि यदि जीवनसाथी का साथ सच्चा हो, तो रास्ते की कोई भी रुकावट मायने नहीं रखती. ऐसा ही एक अनोखा और फिल्मी नजारा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देखने को मिला. इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं जलभराव के बीच हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गई है. कैट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में चारों तरफ पानी भरे होने के बावजूद न तो दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही विवाह की रस्में रुकीं.