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इंदौर में आफत की बारिश: पानी में डूबा शादी का मंडप, दुल्हन को गोद में उठाकर ले गया दूल्हा; वीडियो वायरल

इंदौर की एक शादी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जब मैरिज गार्डन में हर तरफ पानी भर गया. जलभराव के बीच हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मंडप के चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन न दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही शादी की रस्में रुकीं.

Written ByZee Pramod Sharma
Published: Jul 08, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:37 AM IST
इंदौर में आफत की बारिश: पानी में डूबा शादी का मंडप, दुल्हन को गोद में उठाकर ले गया दूल्हा; वीडियो वायरल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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