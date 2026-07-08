/इंदौर में आफत की बारिश: पानी में डूबा शादी का मंडप, दुल्हन को गोद में उठाकर ले गया दूल्हा; वीडियो वायरल

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कहते हैं कि यदि जीवनसाथी का साथ सच्चा हो, तो रास्ते की कोई भी रुकावट मायने नहीं रखती. ऐसा ही एक अनोखा और फिल्मी नजारा मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देखने को मिला. इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं जलभराव के बीच हुई एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन गई है. कैट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में चारों तरफ पानी भरे होने के बावजूद न तो दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही विवाह की रस्में रुकीं.
दरअसल, इस बार अधिकमास की वजह से जुलाई के महीने में भी शादी के कई शुभ मुहूर्त निकले हैं. इसी कड़ी में इंदौर की पूर्वा और दिल्ली के वैभव की शादी कैट रोड के एक मैरिज गार्डन में तय थी. लेकिन, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था. जुलाई के पहले सप्ताह में ही इंदौर में महीने की आधी से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है. शादी के दिन भी लगातार हुई भारी बारिश के कारण मैरिज गार्डन का लॉन तालाब में तब्दील हो गया और वहां करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया.
जूते-चप्पल तैरते रहे, मेहमानों की बढ़ी मुश्किलें
मूसलाधार बारिश के चलते शादी में आए मेहमानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. गार्डन में पानी भर जाने से कई जगह मेहमानों के जूते-चप्पल पानी में तैरते नजर आए और लोग अपनी पोशाकें संभालकर किसी तरह भोजन स्थल (कैटरिंग एरिया) तक पहुंचे. अचानक बदले इस माहौल से शादी की व्यवस्थाएं जरूर थोड़ी प्रभावित हुईं, लेकिन शादी की रस्मों को टालने के बजाय दोनों परिवारों ने इसे ही यादगार बनाने का फैसला किया.
आफत की बारिश में 'फिल्मी' शादी!
इसे कहते हैं... हर हाल में साथ निभाना!
जब इंदौर में पानी में डूबा मंडप, तो दूल्हा अपनी दुल्हनिया को गोद में उठाकर ले गया..#Indore #IndoreRain #ViralVideo #MonsoonWeeding #MadhyaPradesh pic.twitter.com/Ju6BF9vgmR
— Sumit Rai (@imSumitKRai) July 8, 2026
जब दूल्हे ने गोद में उठाकर पूरे कराए फेरे
इस शादी का सबसे खास और दिल छू लेने वाला पल तब आया जब मंडप पूरी तरह जलमग्न हो चुका था और दुल्हन का पैदल वहां तक जाना नामुमकिन था। ऐसे में दूल्हे वैभव ने अपनी दुल्हन पूर्वा को गोद में उठा लिया। वैभव अपनी दुल्हनिया को गोद में लेकर पानी के बीच से होते हुए मंडप तक पहुंचे, जहां दोनों ने बरसते पानी और भरे हुए पानी के बीच सात फेरे लेकर शादी की रस्में पूरी कीं। इतना ही नहीं, रस्में पूरी होने के बाद भी दुल्हन अपने दूल्हे की गोद में ही बैठकर भोजन स्थल तक वापस पहुंची.
मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच भी दोनों नवदंपत्ति के चेहरों पर तैरती मुस्कान ने इस शादी को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस अनोखी वेडिंग की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे लोग 'बारिश बनी बाराती' और 'सच्ची मोहब्बत की मिसाल' कहकर खूब शेयर कर रहे हैं.