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कहीं आपके ऑफिस के वॉशरूम में तो नहीं लगा हिडन कैमरा? इंदौर के IT कंपनी में हड़कंप; जानिए स्पाई कैमरा पहचानने की ट्रिक

mp news: इंदौर के एक IT कंपनी के वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगा पाया गया है. बता दें कि इस वॉशरूम को मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल करते थे. इस घटना में कंपनी का सफाईकर्मी आरोपी पाया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:23 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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spy camera installed in it company washroom: इंदौर के एक IT कंपनी से बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है. यहां IT कंपनी के वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगा पाया गया है. बता दें कि इस वॉशरूम को मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल करते थे जिसके बाद से इस घटना ने सुरक्षा और निजता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. जांच में सामने आया कि कंपनी के सफाईकर्मी द्वारा ये नीच हरकत की गई थी. सफाईकर्मी के पास से संदिग्ध डिवाइस और कुछ आपत्तिजनक फुटेज भी मिले हैं. 

सफाईकर्मी की नीच हरकत
मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित ग्रेविटी टावर का है जहां से ये हैरतअंगेज खबर सामने आई है. आरोपी सफाईकर्मी की पहचान शुभम वानखेड़े के रूप में हुई है जो कंपनी में साफ-सफाई करता था. शुभम ने सफाई के बहाने वॉशरूम में खुफिया कैमरा फिट कर दिया था और एम्प्लॉई के निजी पलों को रिकॉर्ड किया करता था. इस बात का खुलासा तब हुआ जब शुभम की जेब से एक संदिग्ध डिवाइस नीचे गिरा और उसे कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने देख लिया. 

दो दिन पहले ही खरीदा था कैमरा
आईटी कंपनी में कार्यरत शैलेंद्र बोरसे की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने जांच की तो शुभम के मोबाइल से कई अश्लील फोटो और वीडियो सामने आए जिसने कर्मचारियों को हक्का बक्का कर दिया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने दो दिन पहले ही इस स्पाई कैमरे को एक ऐप से मंगाया था. किसी को शक न हो इसके लिए वो कैमरे को कुछ देर बाद निकाल भी देता था. कंपनी मैनेजमेंट ने सफाईकर्मी को पुलिस के हवाले कर दिया है जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है. 

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कैसे करें हिडेन कैमरे की पहचान
आज के दौर में हिडेन कैमरे की पहचान करना बेहद जरूरी है ताकी आगे चलकर आप भी ऐसे घटनाओं  में ना फंसे. 

  • हिडन कैमरे की पहचान करने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और सामानों को चेक करें. टॉयलेट या चेंजिंग रूम में अगर किसी भी तरह का सजावट का सामान रखा है तो उसकी जांच करें की कहीं कैमरा तो इस्टॉल नहीं. 
  • आप मोबाइल की रोशनी से भी हिडन कैमरे की तलाश कर सकती हैं. इसके लिए लाइट को ऑफ करें. ऐसे में हिडन कैमरे की लाइट आपके मोबाइल की रोशनी में रिफ्लेक्ट करेगी. 
  • आप अपनी उंगली की मदद से भी कैमरे की पहचान कर सकती हैं. अगर आपकी उंगली शीशे को छूने पर पूरी तरह से टच कर रही है तो कैमरे के छिपे होने की आशंका होती है.

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