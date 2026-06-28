इंदौर में हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, पार्टी शुरू होने से पहले 6 आयोजकों पर केस

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Indore House Party Raid: इंदौर में एक बार फिर हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस ने कार्रवाई की है. लसूड़िया थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर मिली सूचना के आधार पर महालक्ष्मी नगर स्थित एक फ्लैट पर छापा मारकर बिना अनुमति आयोजित की जा रही डीजे और शराब पार्टी को शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया. मौके पर 20 से 25 युवक-युवतियां मौजूद मिले. पुलिस ने पुलिस कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन करने पर छह आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं, फ्लैट मालिक पर भी किरायेदारों की सूचना पुलिस को नहीं देने का आरोप है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि महालक्ष्मी नगर स्थित एक फ्लैट में हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी आयोजित की जा रही है. सूचना मिलते ही लसूड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि फ्लैट में डीजे, शराब और पार्टी की पूरी तैयारी की जा चुकी थी. पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए पार्टी शुरू होने से पहले ही बंद करा दी.
कई युवक-युवतियां मिले
छापेमारी के दौरान फ्लैट में कई युवक-युवतियां मौजूद मिले. जांच में सामने आया कि आयोजन के लिए प्रशासन या पुलिस से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी. इसे पुलिस कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए छह आयोजकों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है. साथ ही फ्लैट मालिक पर किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराने के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है.
आयोजकों के खिलाफ केस
पुलिस का कहना है कि शहर में बिना अनुमति आयोजित होने वाले इवेंट और हाउस पार्टियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. छापेमारी के दौरान फ्लैट में कई युवक-युवतियां मौजूद मिले. जांच में सामने आया कि आयोजन के लिए प्रशासन या पुलिस से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी. इसे पुलिस कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए छह आयोजकों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है.
हाउस पार्टियों पर निगरानी
साथ ही फ्लैट मालिक पर किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराने के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि शहर में बिना अनुमति आयोजित होने वाले इवेंट और हाउस पार्टियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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