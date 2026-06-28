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इंदौर में हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, पार्टी शुरू होने से पहले 6 आयोजकों पर केस

Indore News: इंदौर के महालक्ष्मी नगर में बिना अनुमति आयोजित हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी पर लसूड़िया पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की. पार्टी शुरू होने से पहले ही रोक दी गई. छह आयोजकों पर केस दर्ज हुआ, जबकि फ्लैट मालिक पर भी कार्रवाई की जा रही है.

Published: Jun 28, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:51 PM IST
इंदौर में हाई-प्रोफाइल हाउस पार्टी पर पुलिस का छापा, पार्टी शुरू होने से पहले 6 आयोजकों पर केस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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