इंदौर जिला कोर्ट में लुटेरी दुल्हन का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी के नाम पर ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Indore News: इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित जिला कोर्ट में एक लुटेरी दुल्हन और उसके फर्जी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया. धार जिले के एक युवक को शादी का झांसा देकर इस गिरोह ने ₹1.20 लाख की ठगी की थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:28 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश में इन दिनों लुटेरी दुल्हन का आतंक बढ़ता जा रहा है. हाल ही में इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के जिला कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शादीशुदा जोड़े के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरी दुल्हन व उसके कथित भाई को हिरासत में लिया.फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि इस गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

एमजी रोड पुलिस स्टेशन इलाके में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में एक नकली शादी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. एक चालाक गैंग ने धार जिले के एक युवक को नकली शादी का झांसा देकर 1.20 लाख रुपये की ठगी की. पूरी घटना को बड़े नाटकीय ढंग से अंजाम दिया गया, जिसमें नकली पुजारी, नकली पिता, नकली भाई और यहां तक ​​कि दुल्हन भी नकली निकली. शादी के बाद विवाद हो गया जिससे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घंटों तक हंगामा होता रहा. सूचना मिलने पर एमजी रोड पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान पूरी धोखाधड़ी वाली योजना का खुलासा हुआ.

फर्जी पंडित, नकली पिता और झूठा भाई
पुलिस के मुताबिक यह पूरी घटना इंदौर की है, जहां कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. पता चला कि एक चालाक गैंग ने नकली शादी करवाकर धार ज़िले के एक युवक से 1.20 लाख रुपये ठग लिए थे. हालांकि, पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और उसके "नकली भाई" को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. जांच के दौरान पता चला कि शादी में एक नकली पंडित, एक नकली पिता, दुल्हन का एक नकली भाई और यहाँ तक कि दुल्हन खुद भी नकली थी. एमजी रोड पुलिस ने धोखेबाज़ दुल्हन और उसके नकली भाई को पकड़ लिया, लेकिन नकली पिता और नकली पंडित 1.20 लाख रुपये लेकर भाग गए. पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

