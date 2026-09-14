अंग्रेजी छोड़, हिंदी में क्यों कर रहे 40 लाख लोग सिग्नेचर? इंदौर से शुरू हुई इस मुहिम की कहानी

हिंदी हस्ताक्षर से बढ़ा भाषाई स्वाभिमान

अभियान का असर अब गांव से लेकर शहर तक दिखाई दे रहा है. सैकड़ों या हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने अंग्रेजी में किए जाने वाले अपने हस्ताक्षर बदलकर हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में करना शुरू किया है. बैंक, सरकारी कामकाज और दूसरे जरूरी दस्तावेजों में भी लोग हिंदी में हस्ताक्षर करने को लेकर उत्साहित हैं. मातृभाषा उन्नयन संस्थान के मुताबिक, इस पहल से भाषा के प्रति सम्मान के साथ सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रबोध की भावना भी मजबूत हुई है. इंदौर में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है और लोग इसे अपनी भाषा के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं.



20 हजार हिंदी योद्धा जुड़े

मातृभाषा उन्नयन संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने प्रतिज्ञा-पत्र के जरिए हिंदी में हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया है. वहीं देशभर में करीब 20 हजार से अधिक हिंदी योद्धा लगातार लोगों को अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं. खास बात यह है कि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भाग लिया जा सकता है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग जुड़ रहे हैं. इससे युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है. अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि हस्ताक्षर बदलना केवल एक कागजी बदलाव नहीं, बल्कि अपनी भाषा, पहचान और स्वाभिमान के प्रति छोटी लेकिन असरदार पहल है.



1000 से ज्यादा जगहों पर अभियान

हस्ताक्षर बदलो अभियान अब देश के विभिन्न राज्यों के 1000 से अधिक शहरों और गांवों में चलाया जा रहा है. इंदौर, भोपाल, सनावद, कुक्षी, दिल्ली, ग्वालियर, अयोध्या, बिलासपुर, हैदराबाद, कश्मीर और आगरा जैसे शहरों और गांवों में हिंदी योद्धा लोगों को इससे जोड़ रहे हैं. इसी पहल के तहत 10000 से अधिक घर, दुकान, कार्यालय, विद्यालय और अन्य स्थानों पर पुस्तकालय भी तैयार कराए गए हैं, जहां स्थानीय लोग हिंदी की किताबें पढ़ते हैं और भाषा से जुड़ते हैं. ‘घर-घर पुस्तकालय’ के नाम से इस पहल का विश्व कीर्तिमान भी दर्ज है. इंदौर से निकली यह कोशिश अब व्यापक अभियान बन चुकी है.