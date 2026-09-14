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अंग्रेजी छोड़, हिंदी में क्यों कर रहे 40 लाख लोग सिग्नेचर? इंदौर से शुरू हुई इस मुहिम की कहानी

इंदौर से वर्ष 2017 में शुरू हुआ ‘हस्ताक्षर बदलो अभियान’ अब देशभर में फैल चुका है. मातृभाषा उन्नयन संस्थान के मुताबिक 40 लाख से अधिक लोग हिंदी में हस्ताक्षर का संकल्प ले चुके हैं. 20 हजार से अधिक हिंदी योद्धा और 1000 से ज्यादा शहर-गांव इस पहल से जुड़े हैं.

Written ByYatnesh Sen
Published: Sep 14, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:29 PM IST
अंग्रेजी छोड़, हिंदी में क्यों कर रहे 40 लाख लोग सिग्नेचर? इंदौर से शुरू हुई इस मुहिम की कहानी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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