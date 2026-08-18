/इंदौर में रूह कंपा देने वाला कांड, पत्नी की हत्या के बाद मासूमों को तालाब में फेंका, बेटी की मौत, बेटा बचा

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Hingonia Village News: इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में सोमवार देर रात एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया. शुरुआत में मिली जानकारी के मुताबिक, सुनील चौहान ने अपनी पत्नी अनिता की चाकू से हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद वह पत्नी के शव के साथ अपने दोनों बच्चों, 12 साल की बेटी माही और 10 साल के बेटे अजय को लेकर तालाब पहुंचा. आरोप है कि यहां उसने दोनों बच्चों को जिंदा पानी में फेंक दिया. गनीमत यह रही कि बेटा किसी तरह तालाब से निकल आया. उसके बाद उसने ग्रामीणों के पास पहुंचकर जानकारी दी.
अजय के गांव पहुंचकर घटना बताने के बाद हिंगोनिया में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत कनाड़िया पुलिस को खबर दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी गई. बच्चों की तलाश के लिए एसडीईआरएफ की टीम बुलाई गई. इसके बाद रातभर तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा. अंधेरा होने से तलाशी में काफी परेशानी आई, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी. घंटों की मशक्कत के बाद अलसुबह माही का शव तालाब से बाहर निकाला गया. बच्ची की मौत हो चुकी थी. उधर, इस घटना से गांव में रातभर लोगों की भीड़ जुटी रही और हर कोई सदमे में नजर आया.
पुलिस जांच जारी
शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे चरित्र शंका की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि सुनील अपनी पत्नी अनिता के चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था. हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और असली वजह पूछताछ के बाद ही साफ होगी. घटना के बाद अजय का किसी तरह बच निकलना इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है. उसने ग्रामीणों को जो बताया, उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई. अब पुलिस उसके बयान और घटनास्थल से मिले तथ्यों को जोड़कर पूरी कहानी समझ रही है.
हिरासत में आरोपी
पुलिस ने आरोपी सुनील चौहान को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पत्नी की हत्या के बाद बच्चों को तालाब तक ले जाने और उन्हें पानी में फेंकने के पीछे उसका पूरा मकसद क्या था. आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. इधर, हिंगोनिया गांव में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा है. जिन ग्रामीणों ने अजय को बचाया और पुलिस को खबर दी, वे भी इस खौफनाक रात से सहमे हुए हैं.
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