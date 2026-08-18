/इंदौर में रूह कंपा देने वाला कांड, पत्नी की हत्या के बाद मासूमों को तालाब में फेंका, बेटी की मौत, बेटा बचा

हिरासत में आरोपी

पुलिस ने आरोपी सुनील चौहान को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पत्नी की हत्या के बाद बच्चों को तालाब तक ले जाने और उन्हें पानी में फेंकने के पीछे उसका पूरा मकसद क्या था. आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. इधर, हिंगोनिया गांव में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा है. जिन ग्रामीणों ने अजय को बचाया और पुलिस को खबर दी, वे भी इस खौफनाक रात से सहमे हुए हैं.