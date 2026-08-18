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इंदौर में रूह कंपा देने वाला कांड, पत्नी की हत्या के बाद मासूमों को तालाब में फेंका, बेटी की मौत, बेटा बचा

Indore Crime News: इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में पति पर पत्नी की हत्या कर दो बच्चों को तालाब में फेंक देने का मामला सामने आया है. गनीमत रही कि बेटा बच गया और तालब से बाहर निकलकर ग्रामीणों को बताया. इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 18, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:10 PM IST
इंदौर में रूह कंपा देने वाला कांड, पत्नी की हत्या के बाद मासूमों को तालाब में फेंका, बेटी की मौत, बेटा बचा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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