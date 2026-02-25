होली पर यात्रियों की मौज! नई दिल्ली से दादर और वलसाड़ से मऊ के बीच चलाई जाएगी होली स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Holi Special Train: होली के दौरान रतलाम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. पश्चिम रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें रतलाम मंडल से होकर दादर से नई दिल्ली और वलसाड़ से मऊ के लिए चलाई जाएंगी. जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और वे त्योहार पर अपने घर आसानी से पहुंच सकेंगे.
Holi Special Train: होली पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. ये ट्रेनें रतलाम मंडल से होकर दादर से नई दिल्ली और वलसाड़ से मऊ के लिए चलेंगी. दोनों ट्रेनों का रतलाम स्टेशन पर स्टॉपेज भी रहेगा.
ट्रेनों का पूरा शेड्यूल
इन स्टेशनों पर रूकेगी ट्रेन
ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, बाराबंकी जंक्शन, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया भटनी, सलेमपुर और बेल्थरा रोड स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल क्लास के कोच होंगे.
