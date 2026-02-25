Advertisement
होली पर यात्रियों की मौज! नई दिल्ली से दादर और वलसाड़ से मऊ के बीच चलाई जाएगी होली स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Holi Special Train: होली के दौरान रतलाम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. पश्चिम रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें रतलाम मंडल से होकर दादर से नई दिल्ली और वलसाड़ से मऊ के लिए चलाई जाएंगी. जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और वे त्योहार पर अपने घर आसानी से पहुंच सकेंगे.

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:46 AM IST
Holi Special Train: होली पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. ये ट्रेनें रतलाम मंडल से होकर दादर से नई दिल्ली और वलसाड़ से मऊ के लिए चलेंगी. दोनों ट्रेनों का रतलाम स्टेशन पर स्टॉपेज भी रहेगा.

ट्रेनों का पूरा शेड्यूल

  • रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि ट्रेन संख्या 04001 दादर से नई दिल्ली स्पेशल शुक्रवार  27 फरवरी और 6 मार्च को दादर से 00:05 बजे (रात के 12 बजे से) रवाना होगी. यह रतलाम (09:30-09:35) होते हुए उसी दिन 21:05 (रात के 9 बजकर 5 मिनट) पर नई दिल्ली पहुंचेगी.
  • वहीं, ट्रेन संख्या 04002 नई दिल्ली-दादर स्पेशल बुधवार 25 फरवरी और 4 मार्च 2026 को 22.40 (रात के 10:40) बजे नई दिल्ली से रवाना होगी. रतलाम (गुरुवार को 10.35-10.40 बजे) होते हुए अगले दिन 22.40 (रात के 10:40) बजे दादर पहुंचेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, मथुरा और कोसी कलां स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में AC-2 टियर और AC-3 टियर कोच होंगे.
  • ट्रेन नंबर 05018 वलसाड-मऊ स्पेशल 1 मार्च से 8 मार्च के बीच हर रविवार को वलसाड से 15:10 (दोपहर के 3:10) बजे निकलेगी, रतलाम (22:25/22:45) और नागदा (23:48/23:50) होते हुए, मंगलवार को 00:45 (रात 12:45) बजे मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.
  • ट्रेन नंबर 05017 मऊ-वलसाड स्पेशल 28 फरवरी से 7 मार्च के बीच हर शनिवार को मऊ से 03:45 बजे निकलेगी, रतलाम रेलवे डिवीजन के नागदा (04:28/04:30 रविवार) और रतलाम (05:15/05:25 रविवार) होते हुए, रविवार को 12:35 बजे वलसाड पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रूकेगी ट्रेन

ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, बाराबंकी जंक्शन, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया भटनी, सलेमपुर और बेल्थरा रोड स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल क्लास के कोच होंगे.

