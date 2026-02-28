Advertisement
इंदौर में होगा अनोखा होलिका दहन, मासूम बच्चों की जान लेने वाली 11 महिलाओं की लगेगी तस्वीर

Indore News-इंदौर की संस्था पौरुष द्वारा एक अनोखा और कड़ा संदेश देने वाला होलिका दहन आयोजित किया जाएगा. 2 मार्च महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर यह आयोजन होगा. होलिका का पुतले में उन 11 महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिन्होंने अपराध किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:41 PM IST
Unique Holika Dahan-मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस साल होलिका दहन के माध्यम से समाज को एक कड़ा और अलग संदेश देने की तैयारी की गई है. इंदौर की संस्था पौरुष द्वारा आगामी 2 मार्च, सोमवार को महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर एक अनोखा होलिक दहन आयोजित किया जा रहा है. इस बार होलिका के रूप में किसी सामान्य पुतले का नहं, बल्कि अपराध जगत में शामिल रहीं 11 महिलाओं के चेहरों को दर्शाने वाले पुतले का दहन किया जाएगा. 

सूचना सेठ सहित 11 महिलाओं के चेहरे लगेंगे
संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दशोरा ने बताया कि इस विशेष पुतले के केंद्र में बेंगलुरु की पूर्व सीईओ सूचना सेठ का चेहरा होगा. सूचना सेठ पर अपने ही 4 वर्षीय मासूम बेटे की हत्या का गंभीर आरोप है. इसके अलावा पुतले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु की उन महिलाओं के चेहरे भी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने अनैतिक संबंधों या अन्य निजी कारणों के चलते अपने ही बच्चों की जान ले ली. 

मासूमों की बलि और रिश्तों का कत्ल
होलिका दहन को लेकर संस्था का तर्क है कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जहां आपराधिक प्रवृत्ति वाली महिलाओं ने अपने पापों को छिपाने के लिए मासूमों की बलि दी है. संस्था का मानना है कि ऐसे जघन्य अपराधों का समाज पर बुरा असर पड़ रहा है और इससे हमारी पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो रही है. यह आयोजन उन तमाम बुराइयों के अंत का प्रतीक होगा जो रिश्तों की पवित्रता को खत्म कर रही है. 

कानून के दुरुपयोग पर होगी चर्चा
होलिका दहन के इस कार्यक्रम में केवल पुतला दहन ही नहीं होगा, बल्कि पुरुष अधिकारों और महिला कानूनों के दुरुपयोग पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी. संस्था उन पिताओं और परिवारों के प्रति सहानुभूति जा रही है जो झूठे मुकदमों का शिकार होकर मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेल रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-DAVV गर्ल्स हॉस्टल में 'द केरल स्टोरी' जैसा खौफ, लड़कियों का ब्रेनवॉश कर रचा षड़यंत्र

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

