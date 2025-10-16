Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

हे भगवान प्रिंसिपल को ही मार डाला! इंदौर होलकर कॉलेज के छात्रों ने किया ऐसा कारनामा कि सीधे थाने में दर्ज हुआ मामला

MP News: इंदौर स्थित प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान महाविद्यालय के दो छात्रों ने परीक्षा रोकवाने का ऐसी साजिश रची जिसके चलते उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है. छात्रों ने इंटरनेट पर अपने कॉलेज प्राचार्य की मौत की झूठी खबर फैलाई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:06 PM IST
indore news
Indore Holkar College: इंदौर स्थित प्रतिष्ठित होलकर विज्ञान महाविद्यालय से अजब-गजब खबर सामने आई है. यहां जीवित स्वस्थय कॉलेज प्रिंसिपल को कॉलेज के ही कुछ बच्चों ने मृत घोषित कर दिया. बीसीए थर्ड ईयर के दो छात्रों ने कॉलेज में परीक्षी स्थगित कराने के लिए ये साजिश रची थी जिसके बाद से दोनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

परीक्षा रोकवाने के लिए बच्चों की साजिश
परीक्षा से बचने के लिए स्टूडेंट कई तरह के पेंतरे अपनाते हैं लेकिन कोई अपने ही कॉलेज के प्राचार्य को मरा हुआ घोषित कर दे इस स्तर का काम शायद ही किसी विद्यार्थी ने किया हो या फिर करने की सोची हो. कुछ ऐसे ही खतरनाक करतब के लिए जाने जा रहे हैं इंदौर के  होलकर विज्ञान महाविद्यालय के बीसीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट. बच्चों ने परीक्षा रोकने के लिए ऐसी साजिश रची कि जिसे शायद बच्चे तो क्या प्रिसिंपल भी जन्मों तक जन्मों तक याद रखेंगे. सोशल मीडिया पर प्राचार्य के आकस्मिक निधन की झूठी खबर सरेआम फैलाई गई. 

ऐसे हुआ खुलासा
प्रिंसिपल की मौत की झूठी खबर के बाद से पूरे कॉलेज में भ्रम का माहौल बन गया. कॉलेज प्रशासन ने जब इस भ्रामक जानकारी की सच्चाई जानने के लिए जांच की, तो पता चला कि ये एक शरारत नहीं, बल्कि बच्चों की एक सोची-समझी साजिश थी, ताकि परीक्षा पोस्टपोन हो सके. कॉलेज की प्राचार्य ने  इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना देरी किए भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई.

कई धाराओं से मामला हुआ दर्ज
 पुलिस जांच के दौरान दो छात्र मयंक कछवाल और हिमांशु जायसवाल की भूमिका सामने आई है. इसके बाद दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह घटना सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाह फैलाकर शैक्षणिक संस्थान के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है.  आगे की जांच जारी है और छात्रों के मोबाइल व सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, इंदौर

