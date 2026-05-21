...'वो' बंद कमरे में बनाती थी वीडियो, इंदौर के रईसों को कंगाल करने वाले गिरोह बेनकाब

Indore Honeytrap Case Update: इंदौर में 2026 के चर्चित हनीट्रैप मामले में भ्रष्ट ब्लैकमेलिंग गिरोह द्वारा आपत्तिजनक वीडियो और फोटो के जरिए उच्च पदस्थ लोगों को फंसाने के मामले में जांच के दौरान कई वीडियो मिले हैं. पुलिस एजेंसियां इन वीडियो और संबंधित डिजिटल डेटा की कोई जानकारी नहीं होने की बात कह रही हैं. वहीं जांच के बाद सारे तथ्यों और अन्य लोगों के शामिल होने के संकेत भी मिल रहे हैं.

इंदौर के शराब कारोबारी हितेंद्र को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले में जांच कर रही इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि सागर निवासी बीजेपी नेत्री रेशू चौधरी को गिरोह के नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. रेशू पर आरोप है कि वह नेताओं, कारोबारियों और अफसरों को जाल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करवाती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था.

शराब कारोबारी को फंसाया

रेशू का नाम इंदौर के एक शराब कारोबारी को ब्लैकमेल करने वाले मामले में सामने आया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने रेशू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी है. गौरतलब है कि शराब कारोबारी को ब्लैकमेल करने के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने इंदौर निवासी अलका दीक्षित, उसके बेटे जयसिंह, पुलिस आरक्षक विनोद शर्मा, प्रॉपर्टी ब्रोकर लाखन और 2018 के हनी ट्रैप मामले की आरोपी रही श्वेता जैन को आरोपी बनाया है.

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डिजिटल तरीके से ब्लैकमेल

क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और रेशू चौधरी का नेटवर्क कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों तक फैला था. यह नेटवर्क भोपाल में बैठकर रणनीति तैयार करता था, जहां से आपत्तिजनक वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग की योजना को आगे बढ़ाया जाता था. कथित तौर पर इस गिरोह द्वारा मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो-वीडियो डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग कर ब्लैकमेल किया गया था.

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जेल में कई बार मुलाकात

डीसीपी त्रिपाठी ने बताया कि जांच अब डिजिटल और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से इन साक्ष्यों की और विस्तार से पड़ताल कर रही है. त्रिपाठी ने यह भी कहा कि क्राइम ब्रांच श्वेता, रेशू और अलका के संबंधों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि हनी ट्रैप मामले के दौरान श्वेता जैन और अलका की जेल में कई बार मुलाकात हुई थी और यहीं से इन्होंने हनी ट्रैप के इस नए गिरोह को संचालित करना शुरू किया था.

मामले में चल रही जांच

फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपियों के मोबाइल फोन, चैट लॉग, ऑडियो-वीडियो क्लिप और अन्य डेटा की तकनीकी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-किन लोगों को ब्लैकमेल किया गया और यह गिरोह कहां तक फैला हुआ है. आगे की जांच में और भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है. डीसीपी ने अन्य आरोपियों के नाम बताने से इनकार किया और कहा कि जांच अभी जारी है. संभव है कि आगे कुछ और आरोपियों के नाम सामने आएं.

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