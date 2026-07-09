राजा रघुवंशी मर्डर केस: SC में सोनम रघुवंशी ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा-मुझे इस केस में फंसाया गया

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए खुद को निर्दोष बताया है. सोनम का कहना है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसके खिलाफ पुलिस का पूरा मामला सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है. इस केस में कोई प्रत्यक्ष सबूतउसके खिलाफ नहीं है. सोनम का कहना है कि ट्रायल के दौरान पुलिस को अदालत में आरोप साबित करने होंगे. केवल आरोप लगा देने से वो गुनाहगार नहीं हो जाती.



मेघालय सरकार की याचिका

मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राज्य सरकार का कहना है कि हत्या जैसे संगीन मामले में सिर्फ तकनीकी खामियों के आधार पर ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए. पिछ्ली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया था.