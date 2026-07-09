राजा रघुवंशी मर्डर केस: SC में सोनम रघुवंशी ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा-मुझे इस केस में फंसाया गया

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Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए खुद को निर्दोष बताया है. सोनम का कहना है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उसके खिलाफ पुलिस का पूरा मामला सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है. इस केस में कोई प्रत्यक्ष सबूतउसके खिलाफ नहीं है. सोनम का कहना है कि ट्रायल के दौरान पुलिस को अदालत में आरोप साबित करने होंगे. केवल आरोप लगा देने से वो गुनाहगार नहीं हो जाती.
मेघालय सरकार की याचिका
मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राज्य सरकार का कहना है कि हत्या जैसे संगीन मामले में सिर्फ तकनीकी खामियों के आधार पर ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए. पिछ्ली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया था.
'सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं'
सोनम ने अपने जवाबी हलफनामे मेंकहा है कि इस मामले में उनसे कोई बरामदगी बाकी नहीं है. चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है और वह कोर्ट की शर्तों के मुताबिक शिलांग में रह रही हैं. ऐसे में उनके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है.
'जमानत की सभी शर्तों का पालन किया'
हलफनामे में सोनम ने कहा है कि उन्हें 27 अप्रैल 2026 के आदेश के तहत जमानत मिली थी और 28 अप्रैल से वह जेल से बाहर हैं. उन्होंने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. इसलिए अब उन्हें दोबारा जेल भेजने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता.
'गिरफ्तारी के समय नहीं बताए गए आधार'
सोनम गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उसने जवाब में कहा है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में "गिरफ्तारी के आधार 'नहीं दिए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है.
सोनम ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने का मुद्दा किसी भी स्टेज में उठाया जा सकता है. लेकिन वह इसे पहले की जमानत अर्जियों में इसलिए नहीं उठा सकीं क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट मेमो और उससे जुड़े दस्तावेज जानबूझकर पहले उपलब्ध नहीं कराए. ये दस्तावेज 10 अप्रैल 2026 को मिलने के बाद उन्होंने 15 अप्रैल को इसी आधार पर चौथी जमानत अर्जी दाखिल की.
'ट्रायल में देरी मेरी वजह से नहीं'
सोनम ने जवाब में कहा है कि इस केस ट्रायल में अभी वक़्त लगेगा. अब तक केवल चार गवाहों की गवाही हुई है, जबकि 86 गवाहों के बयान अभी बाकी हैं. इसलिए मुकदमे के पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा और ट्रायल में हो रही देरी उनकी वजह से नहीं है.
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