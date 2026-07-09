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राजा रघुवंशी मर्डर केस: SC में सोनम रघुवंशी ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा-मुझे इस केस में फंसाया गया

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है. उसने कहा कि उसके खिलाफ मामला केवल परिस्थितिजन्य (circumstantial) साक्ष्यों पर आधारित है. इस मामले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

Written ByArvind SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 09, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:11 AM IST
राजा रघुवंशी मर्डर केस: SC में सोनम रघुवंशी ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा-मुझे इस केस में फंसाया गया
Image Credit: AI जनरेटेड इमेजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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