/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद बस में लगी आग, 7 की मौत; 24 से ज्यादा घायल, हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस

ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक, बस उत्तराखंड के ऋषिकेश से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही थी. बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 39 लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि ज्यादातर यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. हादसे के बाद कई यात्री जलने से घायल हो गए, जबकि स्थानीय लोगों और राहत टीमों ने समय रहते बाकी यात्रियों को बचा लिया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस, प्रशासन, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सर्विस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के दौसा जिला अस्पताल पहुंच सकें. गंभीर रूप से घायल यात्रियों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जा रहा है.