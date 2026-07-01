/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद बस में लगी आग, 7 की मौत; 24 से ज्यादा घायल, हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस

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Delhi-Mumbai Expressway accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. कोलवा थाना क्षेत्र में हरिद्वार के ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक निजी स्पीपल बस की ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद बस और ट्रेलर में भीषण आग लग गई. हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है. इनमें चार लोगों की जिंदा जलने से , जबकि दो लोगों की गंभीर चोटों के कारण जान चली गई. वहीं दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि ज्यादातर यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले थे.
घायलों को दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है. घटना की सूचने मिलते ही पुलिस, दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. राहत एवं बचाव कार्य जारी है. दौसा के कोलवा पुलिस स्टेशन इलाके में द्वारपुरा गांव के पास एक्सप्रेसवे के 169वें चेनज नंबर पर यात्रियों से भरी एक बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने से कई यात्री बुरी तरह झुलस गए.
बढ़ सकता है मौतों का आकंड़ा
हादसे के बाद अब तक दौसा जिला अस्पताल में सात शव लाए जा चुके हैं, इनमें से पांच बुरी तरह जल चुके हैं. वहीं 24 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है. अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि शक है कि बस में सवार यात्रियों में छोटे बच्चे भी शामिल थे. राहत और बचाव दल बस के अंदर और दुर्घटना स्थल, दोनों जगहों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रह है.
ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बस
जानकारी के मुताबिक, बस उत्तराखंड के ऋषिकेश से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रही थी. बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 39 लोग सवार थे. बताया जा रहा है कि ज्यादातर यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. हादसे के बाद कई यात्री जलने से घायल हो गए, जबकि स्थानीय लोगों और राहत टीमों ने समय रहते बाकी यात्रियों को बचा लिया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस, प्रशासन, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सर्विस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के दौसा जिला अस्पताल पहुंच सकें. गंभीर रूप से घायल यात्रियों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जा रहा है.
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