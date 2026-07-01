Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /इंदौर
  • /दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद बस में लगी आग, 7 की मौत; 24 से ज्यादा घायल, हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद बस में लगी आग, 7 की मौत; 24 से ज्यादा घायल, हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस

Delhi-Mumbai Expressway accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से इंदौर जा रही यात्रियों से भरी बस और ट्रेलर में जबदस्त भिड़त हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हैं.

Written ByPooja
Published: Jul 01, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:37 AM IST
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद बस में लगी आग, 7 की मौत; 24 से ज्यादा घायल, हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
183 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, जानिए इंदौर, भोपाल में क्या है रेट?
indore news31 min ago
2
horrific road accident43 min ago
3
atal pension yojana1 hr ago
4
Sidhi newsJun 30
5
MP HighwayJun 30