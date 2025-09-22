होटल कर्मी को अचानक होने लगी खून की उल्टियां, शरीर को लगे ऐसे झटके, तड़प-तड़प कर मौके पर मौत

Indore hotel worker vomits blood: मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर से हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यहां एक शख्स को खून की उल्टियां करते देखा जा सकता है. उल्टियां होने से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना को देख घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसके बाद से पुलिस को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

बाहर निकलते ही होने लगी उल्टियां

पूरी घटना इंदौर के सदर बाजार इलाके की है जहां साहिल लुक्खा नाम से एक नॉनवेज होटल में राजेंद्र नामक एक व्यक्ति बर्तन धोने का काम करता है. राजेंद्र यूपी निवासी बताया गया है. वायरल हो रहे वीडियो में राजेंद्र को पहले होटल से बाहर घबराते हुए निकलते देखा गया. कुछ देख बाद ही उसे खून की उल्टियां होने लगी. इतना देखते ही आसपास के दुकानदार भी घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे.

शरीर को पड़े थे झटके

उल्टियां होने के बाद आचानक से राजेंद्र को झटके लगने शरू हुए. हालात गंभीरता को देखते हुए वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी. झटकों के कुछ ही सेकेंड बाद ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया लेकिन इस दौरान शरीर को झटके लगते रहे. इतने ही देर में उसकी सांसे थमी और राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

पुलिस ने क्या बताया

मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार मृतक शायद किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था जिसकी वजह से उसे खून की उल्टियां हुई. मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा. रिपोर्ट: तुषार कंछल, इंदौर

