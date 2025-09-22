होटल कर्मी को अचानक होने लगी खून की उल्टियां, शरीर को लगे ऐसे झटके, तड़प-तड़प कर मौके पर मौत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2932740
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

होटल कर्मी को अचानक होने लगी खून की उल्टियां, शरीर को लगे ऐसे झटके, तड़प-तड़प कर मौके पर मौत

MP News: इंदौर के नॉनवेज होटल कर्मी को अचानक से खून की उल्टियां होने लगी जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई है. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indore news
indore news

Indore hotel worker vomits blood: मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर से हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यहां एक शख्स को खून की उल्टियां करते देखा जा सकता है. उल्टियां होने से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना को देख घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसके बाद से पुलिस को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. 

बाहर निकलते ही होने लगी उल्टियां
पूरी घटना इंदौर के सदर बाजार इलाके की है जहां साहिल लुक्खा नाम से एक नॉनवेज होटल में  राजेंद्र नामक एक व्यक्ति बर्तन धोने का काम करता है. राजेंद्र यूपी निवासी बताया गया है. वायरल हो रहे वीडियो में राजेंद्र को पहले होटल से बाहर घबराते हुए निकलते देखा गया. कुछ देख बाद ही उसे खून की उल्टियां होने लगी. इतना देखते ही आसपास के दुकानदार भी घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे. 

शरीर को पड़े थे झटके
उल्टियां होने के बाद आचानक से राजेंद्र को झटके लगने शरू हुए. हालात गंभीरता को देखते हुए वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी. झटकों के कुछ ही सेकेंड बाद ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया लेकिन इस दौरान शरीर को झटके लगते रहे. इतने ही देर में उसकी सांसे थमी और राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने क्या बताया
मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के अनुसार मृतक शायद किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था जिसकी वजह से उसे खून की उल्टियां हुई. मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा. रिपोर्ट: तुषार कंछल, इंदौर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indore news

Trending news

indore news
होटल कर्मी को अचानक हुई खून की उल्टियां, शरीर को लगे झटके, तड़प-तड़प कर मौके पर मौत
khandwa news
कफन से ढका CCTV, फिर निर्वस्त्र होकर कब्रिस्तान में महिला की क्रब से छेड़छाड़...
Raja Raghuvanshi Murder Case
सोनम रघुवंशी का काला सच आया सामने! चार्जशीट में दर्ज है राजा हत्याकांड की पूरी कहानी
Alirajpur news
पोहे में इल्लियां.., सड़ी सब्जियां, सरकारी हॉस्टल में जहरीला खाना, 50 लड़कियां बीमार
maihar news
मैहर में शारदा लोक से पहले सियासी बवाल, प्रशासन को मिली मेला बंद कराने की धमकी
mp news
सोशल मीडिया पर भूलकर भी ना शेयर करें इस तरह की रील, वरना हो सकती है जेल; आदेश जारी
chhattisgarh ration scam
गरीब की थाली का अनाज गटक गया कोटेदार, औने-पौने दामों पर बेच दिए कई क्विंटल चावल
Bhind Road ACcident
भिंड-ग्वालियर हाईवे पर 'मौत का तांडव', चिल्लाता रहा मजदूर, 500 मीटर तक घसीटता रहा बस
mp road construction
अब बाढ़-बारिश में भी नहीं उखड़ेंगे रोड! एमपी में इस खास तकनीक से बनाई जाएंगी सड़कें
indore news
3000 लाओ 10 हजार ले जाओ! यूट्यूब से देखकर छाप रहे थे नोट;नकली करेंसी समेत 4 गिरफ्तार
;