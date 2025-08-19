Indore News: भगवान बचाए ऐसे पति और देवर से! पहले बाल काटे, फिर गर्म चम्मच से जलाया
MP Crime News: इंदौर में एक महिला के साथ उसके पति और देवर ने हैवानियत की. दोनों ने उसके बाल काट दिए और सिर को गर्म चम्मच से दाग दिया. महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:44 PM IST
Indore Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां शिप्रा थाना क्षेत्र में एक महिला के पति और देवर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. चरित्र पर शक के चलते पति और देवर ने अपनी पत्नी के बाल काट दिए और उसे गर्म चम्मच से दाग दिया. पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: MP में अब बिजली चोरों की खैर नहीं, इंदौर-उज्जैन समेत 6 शहरों में खुलेंगे 'पावर थाने', पुलिस देगी करंट जैसा झटका!

 

पहले बाल काटे, फिर गर्म चम्मच से जलाया
दरअसल, गंगाघाटी गरी पिपल्या में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में 22 वर्षीय महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था. इसी बात पर विवाद के बाद सोमवार को पति ने उसके बाल काट दिए और गर्म चम्मच से जला दिया. इस दौरान देवर ने उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

यह भी पढ़ें: Indore News: अधिकारी वाली वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस; जानिए प्लानिंग

 

इंदौर से दूसरी घटना
उधर इंदौर चंदन नगर थाना क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या का खुलासा घटनास्थल पर मिले एक चप्पल से हुआ जिसके चलते पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, 9 और 10 तारीख की दरम्यानी रात पुलिस को नावदा पंथ के पास शिवकुटी नगर में खून से सना एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की जांच की तो पता चला कि युवक की 18 से 20 बार चाकू मारकर हत्या की गई है. पुलिस को मौके से एक चप्पल भी मिली थी. मृतक की पहचान अर्जुन यादव के रूप में हुई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे लेकिन एक फुटेज में पुलिस को पता चला कि तीन लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं थी. (सोर्स-नई दुनिया)

indore newsmp news

