Indore News: प्रेमिका के साथ रहने की चाहत में पति बना कातिल, कॉन्ट्रैक्ट किलर देकर पत्नी की हत्या कराई, ऐसे खुला राज

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है. पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या के लिए सुपारी किलर को हायर किया था. पुलिस ने हत्या के आरोप में पति, प्रेमिका और तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ रह सके. इसके लिए पति और उसकी प्रेमिका ने 40 हजार रुपये की सुपारी दी थी. जिसके बाद शूटर ने महिला को स्कूल से लौटते समय गोली मार दी. पति ने पहले कहा कि यह एक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन पोस्टमार्टम में गोली मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ. कॉल डिटेल की जांच के बाद पुलिस ने साजिश का खुलासा किया.

प्रेमिका के साथ रहने की चाहत में पति बना कातिल

दरअसल, कनाड़िया पुलिस ने 28 साल की रानी की हत्या के मामले में उसके पति ईश्वर सोनगरा और उसकी प्रेमिका तोषिका सोनगरा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. तोषिका ने तीन साल पहले ईश्वर से शादी की थी. दोनों ने साथ रहने की चाहत में रानी को खत्म करने की साजिश रची और उसकी हत्या के लिए शूटर मुजफ्फर को सुपारी दी. पुलिस के मुताबिक ग्राम कनाड़िया निवासी रानी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी जांच के बाद इस सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ.

जानिए पूरा मामला

रानी को गोली लगने के बाद उसका पति ईश्वर उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा और एक्सीडेंट में मौत का बहाना बनाकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि होते ही पुलिस ने ईश्वर को हिरासत में ले लिया, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली. ईश्वर पेशे से बस ड्राइवर है और शूटर मुजफ्फर, जो स्कूल बस भी चलाता है ने सुपारी लेकर रानी को गोली मारी थी. पुलिस जांच में पता चला कि ईश्वर ने तीन साल पहले तोषिका से शादी की थी, जिसका रानी लगातार विरोध कर रही थी. हत्या से पहले रानी की रेकी की गई थी. 14 अगस्त को जब रानी स्कूल से लौट रही थी तभी मुजफ्फर कनाड़िया पहुंचा और उसे गोली मार दी. (सोर्स-नई दुनिया)