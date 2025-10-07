Advertisement
'I LOVE PIG', इंदौर में लगा विवादित पोस्टर, कांग्रेस ने FIR की मांग की

Indore News-इंदौर में एक विवादित पोस्टर को लेकर राजनीति गरमा गई है. शहर के कलेक्टर चौराहे पर किसी ने I LOVE PIG सेव एनिमल का पोस्टर लगा दिया है. इस पोस्टर पर सुअर का फोटो भी लगा था. कांग्रेस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:05 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एक पोस्टर को लेकर राजनीति गरमा गई है. कलेक्टर चौराहे के पास किसी ने I LOVE PIG सेव एनिमल का पोस्टर लगा दिया. इस पोस्टर पर पिग का फोटो भी लगा हुआ था. मंगलवार को एक वीडियो भी सामने आया. ये पोस्टर शहर में चर्चा का विषय बन गया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. कांग्रेस का कहना है कि मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और पोस्टर लगाने वालं पर कार्रवाई करना चाहिए. 

अज्ञात ने लगाया पोस्टर
जानकारी के अनुसार, इंदौर के कलेक्टर चौराहे पर किसी ने एक पोस्टर लगा दिया. इस पोस्टर पर I LOVE PIG MUMMU SAVE ANIMALS लिखा हुआ है. साथ में पिग का फोटो भी लगा हुआ है. इस पोस्टर को प्रशासन ने हटा दिया है. लेकिन इसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. 

जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि पोस्टरों को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है. पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पहले ही इसे लेकर आदेश जारी किया जा चुका है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. ये जो पोस्टर लगा है इसमें पता लगाया जा रहा है कि किस व्यक्ति ने और किस उद्देश्य से पोस्टर लगाया है. मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग 
इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने कहा कि इंदौर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है. सीतला माता बाजार के प्रकरण के बाद अभी कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे की तनाव पैदा हो सकता है. सरकार को तत्काल मामले में संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को FIR दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लगाने वालों को तुरंत पकड़ना चाहिए. ऐसे लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. 

'I LOVE PIG', इंदौर में लगा विवादित पोस्टर, कांग्रेस ने FIR की मांग की
