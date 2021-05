MP में भी थप्पड़कांड! Lockdown में खोली थी दुकान, ADM ने बीच बाजार दुकानदार को जड़ा तमाचा

शाजापुरः छत्तीसगढ़ में IAS रणबीर शर्मा (IAS Ranbeer Sharma) ने लॉकडाउन उल्लंघन करने पर एक युवक को थप्पड़ जड़ा था. जिस पर एक्शन लेते हुए CM भूपेश बघेल ने उन्हें हटाया और उनका ट्रांसफर कहीं ओर कर दिया. अब मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक Video सामने आया. इसमें शाजापुर ADM मंजुषा विक्रांत रॉय दुकानदार को थप्पड़ जड़ते नजर आईं.

MP: In a viral video, Shahajpur ADM was seen slapping a footwear shopkeeper, during the sealing of shops as a part of following #COVID19 lockdown guidelines

Shopkeeper says, "The shutter was down, still Policemen pulled it up. ADM slapped me & Policeman even hit me with stick." pic.twitter.com/r1twTEn4nt

— ANI (@ANI) May 24, 2021