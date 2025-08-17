15 अगस्त को जानवरों के टूकड़े, जन्माष्टमी वाले दिन नदी में उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर के मंदिर में बजरंग दल का हंगामा!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884794
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

15 अगस्त को जानवरों के टूकड़े, जन्माष्टमी वाले दिन नदी में उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर के मंदिर में बजरंग दल का हंगामा!

Indore News: इंदौर के कान्ह के किनारे स्थित शिव मंदिर में 15 अगस्त वाले दिन अज्ञात लोगों ने जानवरों के टूकड़े फेंक दिए थे. वहीं, शनिवार को यानी जन्माष्टमी वाले दिन किसी ने मंदिर से मूर्तियों को उखाड़कर नदी में फेंक दिया. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 अगस्त को जानवरों के टूकड़े, जन्माष्टमी वाले दिन नदी में उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर के मंदिर में बजरंग दल का हंगामा!

Indore Kanh River Temple: इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कान्ह नदी के किनारे स्थिति मंदिर में पिछले दो दिनों से लगातार घटनाएं सामने आ रही है. 15 अगस्त को मंदिर में जानवरों के अवशेष मिले थे. वहीं, अब मंदिर से कुछ अज्ञात लोगों ने मूर्तियां उखाड़कर नदी में फेंक दी है. सुबह सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो मूर्तियां नहीं मिली. इसकी खबर जैसे ही हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे. 

जानिए पूरी घटना
यह घटना इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कान्ह नदी पर बने संजय ब्रिज के पास घी. जहां अज्ञात बदमाशों ने मूर्तियों को उखाड़कर नदी में फेंक दिया. मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बजरंग दल के कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है.

इधर हंगाम देख सूचना मिलते ही टीआई रविंद्र पराशर मौके पर पहुंचे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ दिया जाएगा. पुलिस ने नदी में मुर्तियों के फेंके जाने का आवेदन ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

सुबह पहुंचे तो नहीं मिली मूर्ति
गौरतलब है कि कल शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था. जगह-जगह मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव चला. वहीं, इस बीच उपद्रवियों ने इंदौर के कान्ह नदी के किनारे स्थित मंदिर से मूर्ति ही उखाड़कर फेंक दी. सुबह लोग जैसे ही पूजा करने पहुंचे तो मूर्तियां नहीं दिखी. इसके बाद इसकी सूचना चना बजरंग दल के पप्पी ठाकुर और अन्य लोगों को दी गई. इसके बाद यह जानकारी पुलिस को भी दी गई. 

मौके पर पुलिस और बजरंग दल के का्यकर्ता पहुंच गए. इस दौरान स्थानीय लोगों ने नदी में मूर्तियों को खोजना सुरू किया. बहुत देर बाद कुछ मूर्तियां नदी में मिली. जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को पकड़ने की बात को लेकर हंगामा किया. वहीं, आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने मूर्ति सर्चिंग के वीडियो डिलीट करवा दिए. बताते चले कि इससे पहले 15 अगस्त वाले दिन कान्ह नदी के घाट पर स्थित शिव मंदिर में मवेशियों के अवशेष फेंके गए थे.  इस मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर  आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. 

सोर्स- दैनिक भास्कर

ये भी पढ़ें- MP Crime Report: एमपी में 16 करोड़ की चोरी! 7 महीने में 1853 वाहन उड़ाए, पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Indoreindore news

Trending news

bhopal news
भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम
Aadhaar card update
MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
chhatarpur news
Chhatarpur: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
mp vehicle News
मध्य प्रदेश में 16 करोड़ की चोरी! पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
mp news
MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो इन शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
chhattisgarh news
Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश
dhar news
MP Politics: ये सब क्या चल रहा? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे
Sidhi news
कर्नाटक पुलिस पर MP में लगा आरोप, स्पेशल कोर्ट का वारंट लेकर पहुंची थी सीधी, जानिए
;