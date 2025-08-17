15 अगस्त को जानवरों के टूकड़े, जन्माष्टमी वाले दिन नदी में उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर के मंदिर में बजरंग दल का हंगामा!

Indore Kanh River Temple: इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कान्ह नदी के किनारे स्थिति मंदिर में पिछले दो दिनों से लगातार घटनाएं सामने आ रही है. 15 अगस्त को मंदिर में जानवरों के अवशेष मिले थे. वहीं, अब मंदिर से कुछ अज्ञात लोगों ने मूर्तियां उखाड़कर नदी में फेंक दी है. सुबह सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो मूर्तियां नहीं मिली. इसकी खबर जैसे ही हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे.

जानिए पूरी घटना

यह घटना इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कान्ह नदी पर बने संजय ब्रिज के पास घी. जहां अज्ञात बदमाशों ने मूर्तियों को उखाड़कर नदी में फेंक दिया. मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बजरंग दल के कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है.

इधर हंगाम देख सूचना मिलते ही टीआई रविंद्र पराशर मौके पर पहुंचे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ दिया जाएगा. पुलिस ने नदी में मुर्तियों के फेंके जाने का आवेदन ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

सुबह पहुंचे तो नहीं मिली मूर्ति

गौरतलब है कि कल शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था. जगह-जगह मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव चला. वहीं, इस बीच उपद्रवियों ने इंदौर के कान्ह नदी के किनारे स्थित मंदिर से मूर्ति ही उखाड़कर फेंक दी. सुबह लोग जैसे ही पूजा करने पहुंचे तो मूर्तियां नहीं दिखी. इसके बाद इसकी सूचना चना बजरंग दल के पप्पी ठाकुर और अन्य लोगों को दी गई. इसके बाद यह जानकारी पुलिस को भी दी गई.

मौके पर पुलिस और बजरंग दल के का्यकर्ता पहुंच गए. इस दौरान स्थानीय लोगों ने नदी में मूर्तियों को खोजना सुरू किया. बहुत देर बाद कुछ मूर्तियां नदी में मिली. जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को पकड़ने की बात को लेकर हंगामा किया. वहीं, आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने मूर्ति सर्चिंग के वीडियो डिलीट करवा दिए. बताते चले कि इससे पहले 15 अगस्त वाले दिन कान्ह नदी के घाट पर स्थित शिव मंदिर में मवेशियों के अवशेष फेंके गए थे. इस मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

सोर्स- दैनिक भास्कर

ये भी पढ़ें- MP Crime Report: एमपी में 16 करोड़ की चोरी! 7 महीने में 1853 वाहन उड़ाए, पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.