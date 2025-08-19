IIM Admission 2025:अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
IIM Indore admission 2025: IIM इंदौर ने COO प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं. 11 महीने का यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिसमें प्रतिभागियों को संचालन, तकनीकी एकीकरण, सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक प्रबंधन तकनीकों की गहन ट्रेनिंग दी जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:05 PM IST
COO Course New Batch Start
COO Course New Batch Start

COO Course New Batch Start: भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) इंदौर ने अपने चर्चित चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) प्रोग्राम की दूसरी बैच के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 11 महीने का यह कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन रहेगा, ताकि देशभर के प्रोफेशनल्स आसानी से इसमें शामिल हो सकें. इस प्रोग्राम को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो मैनेजमेंट और ऑपरेशन के क्षेत्र में बेहतर करियर बनाना चाहते हैं.

इस कोर्स में प्रतिभागियों को ऑपरेशन एक्सीलेंस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और इनोवेशन स्ट्रेटजी जैसी गहराई से जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स सिग्मा और मॉडर्न सप्लाई चेन जैसे टॉपिक पर मास्टरक्लास भी कराई जाएगी, ताकि प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री की नई चुनौतियों को आसानी से समझ सकें.

इन पर भी होगी स्टडीज
कार्यक्रम के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े केस स्टडीज कराई जाएंगी, जिससे प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले. इसके अलावा, जस्ट-इन-टाइम (JIT), फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) और लास्ट-इन-फर्स्ट-आउट (LIFO) जैसी पद्धतियों पर हैंड्स-ऑन वर्कशॉप भी कराई जाएंगी. इसका मकसद है कि स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि असल बिजनेस सिचुएशंस को भी अच्छे से हैंडल करना सीखें.

विकास की दिशा में काम
संस्थान के डायरेक्टर प्रो. हिमांशु राय ने बताया कि यह कोर्स प्रतिभागियों को मशीन लर्निंग की मदद से भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगाने, सप्लाई चेन को नए ढंग से डिजाइन करने और सतत विकास की दिशा में काम करने की क्षमता देगा. वहीं उनका मानना है कि यह प्रोग्राम देश के प्रोफेशनल्स को ग्लोबल लेवल पर काम करने का आत्मविश्वास भी देगा.

