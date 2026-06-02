15 साल के वैभव सूर्यवंशी की सफलता का राज खोजेगा IIM इंदौर, देश की पहली मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगी शुरू

IIM Indore: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर अब 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की सफलता का गहराई से अध्ययन करेगा. यह देश की पहली मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जिसमें खेल प्रबंधन, मनोविज्ञान, नेतृत्व और मानव व्यवहार के विशेषज्ञ मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में वैभव ने सफलता की यह ऊंचाई कैसे हासिल की. संस्थान का मानना है कि वैभव की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रतिभा, मेहनत और सही मार्गदर्शन का भी उदाहरण है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. उन्होंने 72 छक्के लगाकर क्रिकेट जगत का एक पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. कम उम्र में मिले इस बड़े मुकाम ने उन्हें देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है. यही वजह है कि IIM इंदौर उनकी उपलब्धियों के पीछे छिपे उन कारणों को समझना चाहता है, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

उम्र में भी बड़ी पहचान

IIM इंदौर के निदेशक हिमांशु रॉय ने बताया कि यह अध्ययन सिर्फ मैदान पर किए गए प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें वैभव के पारिवारिक माहौल, कोच और मेंटर्स के योगदान, संस्थागत सहयोग, अनुशासन, मेहनत और मानसिक तैयारी जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा. शोधकर्ता यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह सही वातावरण और अवसर मिलने पर कोई युवा खिलाड़ी कम उम्र में भी बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया में कई उदाहरण

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन चुनौतियों को समझना भी होगा, जो कम उम्र में सफलता मिलने के बाद सामने आती हैं. प्रसिद्धि, सोशल मीडिया का दबाव, आर्थिक अवसर और लोगों की बढ़ती अपेक्षाएं कई बार युवा खिलाड़ियों के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करती हैं. दुनिया में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ी अत्यधिक दबाव के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए. इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को भी इस रिसर्च का अहम विषय बनाया गया है.

IIM इंदौर करेगा अध्ययन

हिमांशु रॉय का कहना है कि IIM इंदौर का उद्देश्य केवल वैभव सूर्यवंशी की सफलता का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ऐसे निष्कर्ष तैयार करना है जो भविष्य की उभरती प्रतिभाओं के लिए उपयोगी साबित हों. यह अध्ययन बताएगा कि युवा खिलाड़ियों के विकास में परिवार, कोच, संस्थान और समाज की क्या भूमिका होती है. साथ ही यह भी समझने की कोशिश की जाएगी कि शुरुआती सफलता किसी खिलाड़ी के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और भविष्य की दिशा को किस तरह प्रभावित करती है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!