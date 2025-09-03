IIT Indore का अनोखा आविष्कार, दिन-रात, धूप-बादल हर मौसम में पानी और हवा से पैदा होगी बिजली; जानिए कैसे

IIT Indore Electricity generating Device: आईआईटी इंदौर के प्रोफेशर और छात्रो ने एक ऐसे डिवाइस की खोज की है जो आने वाले सालों में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान मानी जाएगी. इस डिवाइस से बिजली बनाने के लिए ना ही सूरज की जरूरत होगी ना ही बैटरी की बस पानी और उससे बने वाष्प से कई वोल्ट तक बिजली पैदा की जा सकती है.

क्या है ये यूनीक डिवाइस

IIT Indore की सस्टेनेबल एनर्जी एंड एन्वायरन्मेंटल मटेरियल्स लैब में तैयार किए गए इस डिवाइस को खास तरह के मेमब्रेन से बनाया गाया है. इसमें ग्रैफीन ऑक्साइड और ज़िंक-इमिडाज़ोल नाम के पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है. खास बात ये है कि ये उपकरण साफ पानी के साथ-साथ गंदे और खारे पानी में भी काम करती है.

कैसे करता है काम

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी बताते है कि डिवाइस बड़े ही शांत तरीके से बीजली उत्पाद करता है. मेम्ब्रेन को सबसे पहले पानी में आंशिक रूप से डुबो दिया जाता है. फिर पानी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और वाष्पित होने लगता है. इस दौरान मेम्ब्रेन के दोनों सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं और वहां से स्थिर बिजली पैदा होती है. दिन हो या रात जब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी तब बिजली पैदा होते रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इन जगहों पर खासकर फायदेमंद

इस उपकरण की खास बात है कि से काफी हल्का है. ये डिवाइस दिन हो रात हो अंदर बाहर हर जगह पर काम करता है. जंगलों, खेतों या उन जगह जहां बिजली आसानी से नहीं पहुंच सकती वहीं इस डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है. आने वावे समय में इस डिवाइस का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में बड़े ही रोचक तरीकों से किया जा सकता है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.