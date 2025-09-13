मिल गया ब्लड कैंसर का इलाज! इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा, आसानी से कर सकेंगे यूज

Blood Cancer Treatment: कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है. आखिरकार कैंसर का इलाज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने ढूंढ निकाला है. बता दें कि ल्यूकेमिया यानि ब्लड कैंसर के इलाज में IIT इंदौर ने बड़ी सफलता हासिल की है. आईआईटी ने एक नई तकनीक डीके बायोफार्मा को ट्रांसफर की है, जिसके माध्यम से ब्लड कैंसर, खासकर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) के इलाज में सुधार किया जा सकेगा.

बताया जाता है कि यह बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों और युवाओं को चपेट में लेती है, जिसका इलाज करना काफी मुश्किल होता है. हालांकि, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का इलाज एल एस्पेरेजिनेज नाम की दवा से किया जाता है. इस दवा के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को जरूरी पोषक तत्व से वंचित कर उनके विकास को रोकने में मदद करती है. मिली जानकारी के मुताबिक, एल एस्पेरेजिनेज दवा से काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे लीवर डैमेज, एलर्जी और नर्वस सिस्ट से जुड़ी समस्याएं हैं. इसी वजह से इससे बच्चों का इलाज करना काफी कठिन होता है.

दवा का नया इजीनियर्ड वर्जन

आपको बता दें कि इंदौर आईआईटी के बायोसाइसेज एंड बायोमिडिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अविनाश सोनवणे और उनकी टीम ने एल एस्पेरेजिनेज का नया इजीनियर्ड वर्जन बनाया है, जिसे इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. प्रोफेसर ने बताया रिसर्च अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्तर तक पहुंच चुकी है. डीके बायोफार्मा के साथ साझेदारी से ल्यूकेमिया रोगिओं, खासकर बच्चों और युवाओं को सुरक्षित, अधिक प्रभावी और किफायती इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक बड़ी पहल साबित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दवा की क्या है खासियत

1. शरीर के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है, दुष्प्रभाव कम हैं.

2. ल्यूकेमिया कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम मानी जाती है.

3. इस दवा को आसानी से संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है.

4. मरीजों के लिए काफी किफायती और आसानी से उपलब्ध भी होगी.

5. इस दवा से मरीज के बचने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!