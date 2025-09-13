मिल गया ब्लड कैंसर का इलाज! इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा, आसानी से कर सकेंगे यूज
मिल गया ब्लड कैंसर का इलाज! इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा, आसानी से कर सकेंगे यूज

IIT Indore News: इंदौर आईआईटी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दरअसल, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए यूज की जाने वाली एल एस्पेरेजिनेज दवा का नया इंजीनियर्ड वर्जन तैयार किया है. बताया जा रहा है कि इस दवा के उपयोग से शरीर पर दुष्प्रभाव कम, फायदे ज्यादा मिलने का दावा किया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:17 PM IST
इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा तकनीक
इंदौर IIT ने बनाई किफायती दवा तकनीक

Blood Cancer Treatment: कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है. आखिरकार कैंसर का इलाज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने ढूंढ निकाला है. बता दें कि ल्यूकेमिया यानि ब्लड कैंसर के इलाज में IIT इंदौर ने बड़ी सफलता हासिल की है. आईआईटी ने एक नई तकनीक डीके बायोफार्मा को ट्रांसफर की है, जिसके माध्यम से ब्लड कैंसर, खासकर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया  (ALL) के इलाज में सुधार किया जा सकेगा. 

बताया जाता है कि यह बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों और युवाओं को चपेट में लेती है, जिसका इलाज करना काफी मुश्किल होता है. हालांकि, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का इलाज एल एस्पेरेजिनेज नाम की दवा से किया जाता है. इस दवा के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को जरूरी पोषक तत्व से वंचित कर उनके विकास को रोकने में मदद करती है. मिली जानकारी के मुताबिक, एल एस्पेरेजिनेज दवा से काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे लीवर डैमेज, एलर्जी और नर्वस सिस्ट से जुड़ी समस्याएं हैं. इसी वजह से इससे बच्चों का इलाज करना काफी कठिन होता है. 

दवा का नया इजीनियर्ड वर्जन
आपको बता दें कि इंदौर आईआईटी के बायोसाइसेज एंड बायोमिडिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अविनाश सोनवणे और उनकी टीम ने एल एस्पेरेजिनेज का नया इजीनियर्ड वर्जन बनाया है, जिसे इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है.  प्रोफेसर ने बताया रिसर्च अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के स्तर तक पहुंच चुकी है. डीके बायोफार्मा के साथ साझेदारी से ल्यूकेमिया रोगिओं, खासकर बच्चों और युवाओं को सुरक्षित, अधिक प्रभावी और किफायती इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक बड़ी पहल साबित होगी. 

इस दवा की क्या है खासियत
1. शरीर के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है, दुष्प्रभाव कम हैं. 
2. ल्यूकेमिया कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम मानी जाती है. 
3. इस दवा को आसानी से संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है. 
4. मरीजों के लिए काफी किफायती और आसानी से उपलब्ध भी होगी.
5. इस दवा से मरीज के बचने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे. 

;