Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

घर में चल रही आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री सील, कई राज्यों में हो रही थी सप्लाई, इंदौर प्रशासन ने की कार्रवाई

Indore Medicine Factory Seal: इंदौर में जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने एक अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध रूप दवाईंयां बनाई जा रही थी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:29 PM IST
आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री सील
आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री सील

Indore Factory Seal: इंदौर शहर में इन दिनों जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही हैं. शहर में अवैध कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. खबर मिली थी कि दवा बनाने वाली फैक्ट्री में अवैध रूप से दवा बनाई जा रही थी, जिसके बाद कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने धरमपुरी-सोलसिंदा स्थित रेबिहांस हर्बल प्राइवेट लिमिडेड का निरीक्षण किया. जहां पर पाया गया है कि यह फर्म अवैध रूप से सुखलिया, इंदौर निवासी सुरेंद्र सिंह पिता गोविंद सिंह के निर्देश में संचालित था. इस वजह से इसे सील कर दिया गया. 

वहीं एसडीएम सांवेर घनश्याम धनगर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म में 30 से अधिक प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप पाए गए, लेकिन इन उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु कोई प्रयोगशाला व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी. साथ ही, दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त घटक (कंपोनेंट) संबंधी आवश्यक फाइलिंग एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके. प्रत्येक उत्पाद पर अलग-अलग कंपनियों के नाम जैसे मनोमय लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड (जिरकपुर, पंजाब), रेबिहांस बायोटेक प्रा.लि. (श्यामपुर, प्रेमनगर, देहरादून) आदि अंकित पाए गए, किंतु जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन कंपनियों से किसी प्रकार का वैध टाई-अप या अनुबंध नहीं है.

फर्म को किया गया सील
फर्म में कार्यरत केमिस्ट संजय डेविड ने बताया कि उन्होंने गुजराती कॉलेज इंदौर से बीएससी (मैथ्स) किया है. और सिरप निर्माण का अनुभव उन्हें एमको फार्मा में कार्य के दौरान प्राप्त हुआ था. हालांकि, निर्धारित नियमों एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप योग्यता एवं अधिकृत व्यवस्था का अभाव पाया गया. निरीक्षण में यह भी सामने आया कि आवासीय परिसर में बिना किसी सुरक्षा मानदंड, TNCP, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा फायर सेफ्टी के आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था, जो गंभीर जोखिमपूर्ण है. गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन एवं आयुष विभाग द्वारा फर्म को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया.

(रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर)

