भारत-पाक मैच का असर! सातवें आसमान पर हवाई जहाज, जानिए इंदौर से दुबई का किराया
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

Indore to Dubai flight Fare: अगर आप 14 सितंबर को हो होने वाले भारत-पाक महामुकाबला को देखने के लिए इंदौर से दुबई या शारजाह जाने वाले हैं, तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. आइए जानते हैं इंदौर से शारजाह जाने का किराया कितना है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:38 PM IST
India-Pak Cricket Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप स्टेज मैच 14 सितंबर को (UAE) दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर इंडिया से जाने वाले फ्लाइट के किराए बढ़ गए हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर से जाने वाले फ्लाइट का किराया भी दोगुना हो गया है. इंदौर से शारजाह के लिए 13 सितंबर को निर्धारित फ्लाइट का किराया ऑफ-सीजन होने के बावजूद 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच गया है. जबकि आम दिनों में यह किराया 10 से 20 हजार के बीच होता है. टिकट के डिमांड के आधार पर घटते बढ़ते भी रहते हैं. 

दोगुना किराया देकर जाना होगा शारजाह
बता दें कि 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाक मैच के चलते टिकटों की कीमत में अप्रत्याशित उछाल आया है. जिन यात्रियों ने एक हफ्ते पहले तक टिकट बुक किया, उसे तो सामान्य दरों पर टिकट मिल गया. लेकिन जो लोग अब बुक करना चाह रहे हैं, उनको दोगुना से तीन गुना किराया देना होगा.

हफ्ते में चार दिन मिलती है इंदौर से शारजाह की फ्लाइट
गौरतलब है कि इंदौर से शारजाह के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट हफ्ते में चार दिन सोमवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती है. अपने निर्धारित दिनों पर इंदौर से एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रात 10:10 बजे रवाना होती है. जो 3 घंटे 10 मिनट बाद शारजाह पहुंचती है.

इंदौर के लिए 3 कैटेगरी में बुकिंग
वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस तीन कैटेगरी में बुकिंग कर रही है.   एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली कैटेगरी एक्सप्रेस लाइट है जिसका किराया 31,855 हैं, दूसरी कैटेगरी एक्सप्रेस वैल्यू है जिसका किराया 32,799 हैं. वहीं. तीसरी कैटेगरी एक्सपेस फ्लेक्स है जिसका किराया 33,849 हैं. सबसे खास बात यह है कि जाने का किराया जितना महंगा है आने का उतना ही सस्ता है. उधर से रिटर्न का टिकट मात्र 10 से 12 हजार में ही मिल जा रहा है. 

जानिए शारजाह से दुबई की दूरी
दुबई में भारत का पाक का मैच होगा. यहां जाने के लिए शारजाह पहुंचने के बाद दुबई के लिए मेट्रो और बस सेवा मिलती हैं. आप चाहें तो टैक्सी के माध्यम से भी दुबई जा सकते हैं. शारजाह से दुबई की दूरी करबी 29 किलोमीटर है. इंदौर से शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का आम दिनों में किराया बहुत कम है. आम दिनों में यहां का किराया.

