IND vs NZ सीरीज की 3rd मैच खेलने पहुंची दोनों टीमें, RO-KO को देख झूमे फैंस, देखें तस्वीरें

IND vs NZ Indore Match Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का अखिरी मैच इंदौर में खेला जाएगा. इसके लिए दोनों टीमें इंदौर पहुंच गई हैं. बता दें कि इससे पहले दो मुकाबले के बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:08 PM IST
India vs New Zealand Indore match
IND vs NZ 3rd ODI Match: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि 18 जनवरी को होने वाला मैच काफी रोमांचक होने वाला है. क्यंकि, पहले दो मुकाबले के बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, भारत और न्यूजीलैंड की दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं. वहीं टीमों के पहुंचने के बाद क्रिकेट फेंस का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है. 

जब दोनों टीमें इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची, तो फैंस नें खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया. वहीं गौतम गंभीर और विराट कोहली को देखकर भीड़ झूम उठी. इसके अलावा, कई प्रशंसक खिलाड़ियों की पेंटिंग लेकर खड़े थे, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया. बता दें कि इससे पहले दूसरा वनडे मैच गुजरात के राजकोट में खेले गया था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी की.
वहीं अब 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच काफी रोमांचक और निर्णायक होने वाला है. इस मैदान में दोनों टीमों के लिए रो-को जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी. क्योंकि इस पिच पर अक्सर हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलते हैं. बताया जाता है कि इंदौर का मैदान खिलाड़ियों कि लिए काफी मशहूर माना जाता है. इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी सीरीज जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे. 

इंदौर स्टेडिमय की पिच कैसी है
अगर बात करते हैं, कि होलकर स्टेडियम के पिच की तो यह आमतौर पर बहुत सपाट है. सपाट पिच की वजह से रन बनाना काफी आसान हो जाता है. इतना ही नहीं, कि इस मैदान की बाउंड्री काफी छोटी है और आउट फील्ड काफी तेज है, जिसके चलते गेंद गैप में गई तो उसे फील्डर्स के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है. इस वजह से टीमें बदलाव भी हो सकते हैं. 

ये रही भारत की प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप सिंह.

कितने बजे से होगा लाइव प्रसारण
मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे (स्थानीय समय) से होगी.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

