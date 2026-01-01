Advertisement
18 जनवरी को इंदौर में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानिए कब और कैसे मिलेंगे टिकट

India New Zealand ODI Match: इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का अंतिम वनडे मैच खेला जाएगा. इसके लिए टिकट बिक्री 3 जनवरी सुबह 5 बजे से ऑनलाइन शुरू होगी, टिकट 800 से 7 हजार रुपये तक होंगे और तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी टिकट अनिवार्य रहेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:16 PM IST
18 जनवरी को इंदौर में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड

Indore Cricket Match: क्रिकेट के दीवानों के लिए इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला वनडे मुकाबला एक बार फिर होलकर स्टेडियम में रोमांच फैलाने को तैयार है. यह सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच होगा, जो 18 जनवरी को खेला जाएगा. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इस मुकाबले के लिए टिकट बिक्री की तारीख और दामों का ऐलान कर दिया है. शहर में मैच को लेकर अभी से माहौल बनने लगा है और क्रिकेट प्रेमी टिकट बुकिंग की तैयारी में जुट गए हैं.

इस बार मैच देखने के लिए दर्शकों को पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. एमपीसीए के अनुसार वनडे मैच के टिकटों की बिक्री 3 जनवरी की सुबह 5 बजे से शुरू होगी. स्टेडियम के अलग-अलग स्टैंड के हिसाब से टिकट की कीमत तय की गई है. साउथ पैवेलियन के टिकट सबसे महंगे रखे गए हैं, जबकि ईस्ट और वेस्ट स्टैंड में आम दर्शकों के लिए अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प मौजूद हैं. इंदौर के क्रिकेट फैंस में टिकट दरों को लेकर चर्चा तेज है.

800 रुपये का सस्ता टिकट
टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे लोगों को काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑनलाइन टिकट एजेंसी के माध्यम से बुक किए गए टिकट कूरियर से सीधे दर्शकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे. एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम चार टिकट ही खरीद सकेगा. इस मुकाबले में सबसे सस्ता टिकट 800 रुपये का है, जबकि सबसे महंगा टिकट 7 हजार रुपये तक का रखा गया है. होलकर स्टेडियम में यह भारत-न्यूजीलैंड के बीच आठवां वनडे मैच होगा.

बड़े मैच की हो गई तैयारी 
मैच देखने आने वाले परिवारों के लिए भी जरूरी जानकारी दी गई है. तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी टिकट अनिवार्य रहेगा और उन्हें स्टेडियम में अलग सीट दी जाएगी. इससे सुरक्षा और बैठने की व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी. सीरीज के पहले दो वनडे मुकाबले 11 जनवरी को बड़ौदा और 14 जनवरी को राजकोट में खेले जाएंगे, जबकि इंदौर में होने वाला मुकाबला सीरीज का निर्णायक और सबसे खास माना जा रहा है. शहर के होटल और बाजार भी इस बड़े मैच की तैयारी में जुट गए हैं.

कहां-कितने में मिलेगा टिकट
साउथ पैवेलियन (लोअर)- 5,500 रुपए
साउथ पैवेलियन (फर्स्ट फ्लोर)- 7000 रुपए
साउथ पैवेलियन (सेकंड फ्लोर)- 6500 रुपए
साउथ पैवेलियन (थर्ड फ्लोर)- 5000 रुपए
ईस्ट स्टैंड (लोअर चेयर)- 800 रुपए
ईस्ट स्टैंड फर्स्ट फ्लोर प्रीमियम- 1250 रुपए
ईस्ट स्टैंड फर्स्ट फ्लोर रेग्लुयलर- 1100 रुपए
ईस्टस्टैंड सेकंड फ्लोर- 1000 रुपए
वेस्ट स्टैंड लोअर चेयर- 900 रुपए
वेस्ट स्टैंड फर्स्ट फ्लोर प्रीमियर- 1500

