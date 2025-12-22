यात्रीगण कृपया ध्यान दें: इंदौर से दिल्ली का सफर होगा महंगा, जानिए कितना बढ़ेगा रेल किराया

Indore To Delhi Train: भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों में किराया बढ़ाने का फैसला किया है. 26 दिसंबर से ट्रेन किराए की बढ़ी हुई दरें लागू हो रही हैं. 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर वाली सभी ट्रेनों में किराया बढ़ जाएगा. जनरल, स्लीपर, एसी में टिकट की नई दरें लागू होने वाली है. किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाने का फैसला किया गया है, ऐसे में इंदौर से दिल्ली के बीच भी किराया बढ़ने वाला है, दिल्ली से जितनी ट्रेनें इंदौर की तरफ आती हैं, उनका किराया अब ज्यादा लगना शुरू होगा. जिसकी जानकारी भारतीय रेलवे की तरफ से दी गई है.

इंदौर-दिल्ली के 17 रुपए बढ़ेंगे

इंदौर से दिल्ली के बीच की यात्रा के लिए अब यात्रियों को 17 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे. इंदौर से दिल्ली की दूरी के लिए 863 किलोमीटर का सफर तय होगा तो यात्रियों को नॉन एसी और एसी में अब 17 रुपए और ज्यादा देने होंगे. माना जाए कि अभी फिलहाल किसी ट्रेन में थर्ड एसी का किराया 1500 रुपए है, तो अब यात्रियों को 1515 रुपए देना होगा. इसी तरह से सभी ट्रेनों में टिकट का किराया बढ़ाया जाएगा. हालांकि मासिक सीजन टिकट यानि जो उपनगरीय सेवाओं के तहत आते हैं उनके किराए में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. इसका फायदा रोज सफर करने वाले यात्रियों को होगा, क्योंकि उनका किराया नहीं बढ़ेगा. लेकिन लंबी दूरी में हर दिन का किराया बढ़ेगा.

भारतीय रेलवे की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशनल खर्चों को संतुलित करने के लिए रेलवे के किराए में बढ़ोत्तरी की गई है. लेकिन फिर भी यात्रियों पर ज्यादा दवाब नहीं बढ़ाया गया है. भारतीय रेलवे ने नए साल में कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत किराया बढ़ाया गया है. फिलहाल क्रिसमस और नए साल के दौरान 244 एक्सट्रा ट्रेनें चलने वाली है, यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या की वजह से यह फैसला किया गया है. ऐसे में रेलवे ने फिलहाल किराया बढ़ाया है.

13 हजार से ज्यादा ट्रेनें

देश में हर दिन 13 हजार से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलती हैं, जिसमें करीब 2.40 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, यह ट्रेनें देश के 7 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े स्टेशनों को कवर करती हैं. 2024-25 में रिकॉर्ड 715 करोड़ लोगों ने ट्रेन से सफर किया था, जिसकी संख्या आगे जाकर बढ़ने की संख्या है, 2025 में यह आंकड़ा और बढ़ेगा. जिसमें मध्य प्रदेश की भी रेलवे कनेक्टिविटी और मजबूत हो रही है, ऐसे में भारतीय रेलवे की बढ़ोत्तरी में एमपी का अहम योगदान है.

