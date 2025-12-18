Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

खजराना गणेश मंदिर में भक्तों ने जमकर किया दान, दानपेटियों में निकले पौने 2 करोड़

Indore News-इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों से 1 करोड़ 78 लाख रुपए निकले हैं. एक गिनती पिछले एक सप्ताह से चल रही थी. दानपेटियों में विदेशी करेंसी, विदेशी मुद्रा, सोने-चांदी के आभूषण और नकली नोट-आभूषण भी मिले हैं. मंदिर परिसर में दान के लिए 43 पेटियां लगाई गईं हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:23 PM IST
Indore Khajrana Ganesh Mandir-मध्यप्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से 1 करोड़ 78 लाख रुपए निकले हैं. भक्तों ने भगवान को विदेशी करेंसी और सोने-चांदी के आभूषण और विदेशी मुद्रा भी चढ़ाई. जिनकी कीमत अलग से आंकी जाएगी. खजराना गणेश मंदिर में दानपेटयों से निकली राशि की गणना पिछले सप्ताह से चल रही थी. बता दें कि मंदिर में साल में तीन बार दानपेटियों की गिनती की जाती है. पिछली बार हुई गिनती में 1 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि निकली थी. 

मंदिर में 43 दान पेटियां
खजराना गणेश मंदिर में 43 दान पेटियां लगाई गईं हैं. इन दान पेटियों में ही भक्तों द्वारा किया गया दान जमा होता है. इनमें कई श्रद्धालुओं ने अपने मन की बात और इच्छा पूरी करने के लिए पत्र भी लिखे हैं. वहीं नौकरी-पारिवारिक विवाद दूर करने की बातों से संबंधित पत्र भी दान पेटियों में मिले हैं. 

25 सदस्यीय टीम ने की गिनती
प्रबंध समिति के मैनेजर घनश्याम शुक्ला ने बताया कि दान पात्र की गिनती कैमरों की निगरानी के बीच की गई. साथ ही सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई. प्राप्त राशि को मंदिर के पीएनबी और यूनियम बैंक के खातों में जमा किया गया है. वहीं सोना-चांदी और विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट कराकर आंकलन अलग से किया जाएगा. दान राशि की गणना नगर निगम परिषद कार्यालय के अधीक्षक प्रदीप दुबे के नेतृत्व में 25 सदस्यीय टीम ने की है. 

बंद हो चुके 2 हजार के नोट भी निकले
दान पेटियों से कुछ नकली नोट भी निकले हैं, साथ ही एक मोबाइल भी मिला है. इसके अलावा बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा भगवान गणेश को लिखे गए पत्र भी मिले हैं. बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के असली और नकली आभूषण भी मिले हैं. इतना ही नहीं इस बार बड़ी संख्या में बंद हो चुके 2 हजार और 500 के नोट भी मिले हैं. 

गणना की हुई रिकॉर्डिंग
मंदिर प्रबंधन ने बताया कि दान राशि की गिनती की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में होती और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. दान पेटियों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल मंदिर की धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों में किया जाता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

