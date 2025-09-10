खेलते-खेलते मौत! इंदौर में 6वीं की छात्रा ने कार्डियक अरेस्ट से तोड़ा दम, थकान के बाद गिरी थी

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर से बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटमा में 11 साल की एक छात्रा को खेलते समय कार्डियक अरेस्ट आ गया. छात्रा का तुरंत बेटमा अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद इंदौर के चोइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया. लेकिन 2 घंटे के इलाज के बाद भी छात्रा की जान नहीं बच पाई. उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द किया गया.

6वीं की छात्रा थी लक्षिता

जानकारी के अनुसार, इंदौर के बेटमा के ईरा एकेडमी स्कूल में बुधवार दोपहर में 6वीं की क्लास की छात्रा लक्षिता पटेल अपनी सहेलियों के साथ स्कूल परिसर में खेल रही थी. खेलते-खेलते उसे थकान महसूस हुई और वह अचानक जमीन पर बैठ गई. कुछ ही देर बाद वह वहीं गिर पड़ी. स्कूल के टीचर्च को इसकी जानकारी दे गई.

अस्पताल लेकर पहुंचे टीचर

जानकारी मिलते ही टीचर लक्षिता के पास पहुंचे और स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर उसे फौरन बेटमा अस्पताल लेक पहुंचे. बेटमा अस्पताल से लक्षिता को इंदौर के चोइथराम अस्पताल रेफर किया गया. दोपहर करीब तीन बजे उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि की. अस्पताल में चले 2 घंटे के बाद शाम करीब 5 बजे लक्षिता ने दम तोड़ दिया.

पोस्टमार्टम के बाद सौंपा शव

जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द किया गया. परिवार के मुताबिक लक्षिता के पिता निजी कंपनी में काम करते हैं. एक बड़ा भाई है जो बिजलपुर में मामा के घर रहता है. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है. वहीं बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं जो चिंता का विषय है.

