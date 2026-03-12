'अब आपके साथ का जीवन पूरा हुआ', इंदौर में 10वीं के छात्र ने छोड़ा घर, चिट्ठी पढ़ फफक पड़े माता-पिता

13 Year Old Boy Left Home-मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 10वीं में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय छात्र ने वैराग्य की राह पकड़ते हुए अपना घर छोड़ दिया है. खजराना थाना क्षेत्र के रहने वाले रुद्र ने अपना घर छोड़ने से पहले एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी को पढ़कर माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई. इस चिट्ठी में रुद्र ने घर छोड़कर जाने की वजह बताई है.

आपके साथ का जीवन हुआ पूरा

रुद्र ने अपनी चिट्ठी में किसी भी तरह के पारिवारिक दबाव या पढ़ाई के तनाव से इनकार किया है. चिट्ठी में रुद्र ने लिखा कि पापा, मम्मी, भैया, दादा...मैं अपने असली परिवार के पास जा रहा हूं. आप गांव चले जाना. आपके साथ का जीवन पूरा हो गया है...रोइएगा नहीं. मुझे खोजने की कोशिश भी न कीजिएगा. .

प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों का असर

रुद्र ने चिट्ठी में यह स्पष्ट किया है कि वह किसी के डांटने-मारने या बोर्ड परीक्षा के डर से नहीं जा रहा है. उसने परिजनों से कहा कि अगर वे उसके जाने का कारण जानना चाहते हैं, तो फोन की गैलरी में जाकर प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को देखें. छात्र का मानना है कि उसने जीवन की असलियत जान ली है और अब वह अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर निकल चुका है.

मां के डिब्बे से लिए 500 रुपए

रुद्र ने चिट्ठी में जिक्र किया है कि उसने अपनी मां के डिब्बे से सफर के लिए 500 रुपए लिए, लेकिन साथ ही यह भी लिखा कि वह पैसे आपको मेरा दोस्त लौटा देगा. उसने अपने पिता से गांव जाकर दादी का ख्याल रखने की भावुक अपील की है.

परिवार में मचा हड़कंप

जब बेटे के घर से गायब होने की जानकारी परिवार को मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया. रुद्र के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और परिवार साधारण जीवन जीता है. बेटे की चिट्ठी पढ़ने के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. बेटे के गायब होने के बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क कर तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला. आखिरकार परिजनों ने खजराना थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है.

