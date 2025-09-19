 BJP विधायक के खिलाफ समर्थक ने खोला मोर्चा, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जानें क्या है मामला
Indore News-इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक ने मोर्चा खोल दिया है. विधायक के सबसे खास समर्थक कहे जाने वाले जीतू चौधरी खुलकर उनके खिलाफ सामने आए हैं. जीतू चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विधायक रमेश मेंदोला होंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 19, 2025, 03:38 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. पिछले दिनों सीएम को दौरे से पहले इंदौर 5 के कार्यकर्ता और विधायक महेंद्र हार्डिया के बीच नोंकझोंक हुई थी. वहीं अब इंदौर 2 के विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ उनके समर्थक कहे जाने वाले जीतू चौधरी ने मोर्च खोल दिया है. जीतू चौधरी विधायक रमेश मेंदोला के खिलाफ खलुकर सामने आए हैं. उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. 

जीतू चौधरी ने किया पोस्ट
जीतू चौधरी को रमेश मेंदोला का खास समर्थक कहा जाता है. चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विधायक रमेश मेंदोला होंगे. इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक जीतू चौधरी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि मुझे मौत का भी डर नहीं है, चाहे जेल में डाल दो, मैं किसी से नहीं डरता. मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विधायक रमेश मेंदोला होंगे.

बीजेपी में पद पर हैं जीतू
जीतू चौधरी बीजेपी नमामी नर्मदे विभाग इंदौर के जिला संयोजक हैं. सूत्रों के अनुसार, इंदौर 2 के कनकेश्वरी ग्राउंड में होने जा रहे गरबा महोत्सव को लेकर जीतू चौधरी ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि निशुल्क गरबे में 100 से 500 और यहां तक कि हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं. जबकि इसे हर वर्ग के लोगों के लिए खुला होना चाहिए. 

विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा
जीतू चौधरी को रमेश मेंदोला का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन अब उन्होंने ही विधायक को कटघरे में खड़ा कर दिया है. जीतू चौधरी ने पोस्ट में कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें जेल भिजवाने की साजिश भी हो सकती है. ऐसी पहली बार नहीं है जब जीतू चौधरी ने रमेश मेंदोला पर निशाना साधा है.

यह भी पढ़ें-महाकाल भक्त हो जाएं सावधान! महाकालेश्वर मंदिर के पास होटलों में चल रहा गंदा खेल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;