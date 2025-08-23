ड्राइवर बोला ‘सीमेंट है’, पुलिस ने खोला तो रह गई दंग, पकड़ाया पुष्पा टाइप माल

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में शराब की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है. जब पुलिस ने सीमेंट बल्कर को रोका और चेकिंग की तो दंग रह गई. इस बल्कर में सीमेंट की जगह अंग्रेजी शराब की 811 पेटियां रखी हुईं थीं. बल्कर से जब्त की गई शराब की मार्केट कीमत करीब 85 लाख रुपए के करीब है. बल्कर राजस्थान से इंदौर होते हुए गुजरात ले जाया जा रहा था. फिलहाल ये जांच की जा रही है कि शराब असली है या नकली.

पुलिस अब पता लगा रही है कि ये शराब बल्कर में कहां से लोड हुई और कहां पर अनलोड होने वाली थी.

संदिग्ध ट्रक की मिली जानकारी

इस मामले को लिए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि कनाडिया टीआई सहर्ष यादव को संदिग्ध ट्रक की जानकारी मिली थी. ये ट्रक काफी बड़ा था और सीमेंट की बोरियों को लाने-ले जाने के काम आता है, इसे बल्कर कहा जाता है. जानकारी मिलने पर पुलिस ने एचआर रिसोर्ट ब्रिज के पास चेकिंग लगाई गई.

ड्राइवर बोला सीमेंट है

पुलिस ने नंबर के आधार पर ट्रक रोका और ड्राइवर से पूछताछ की. ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि इसमें सीमेंट है. शंका होने पर पुलिस ने चेकिंग की तो उसमें सीमेंट की जगह शराब की पेटियां भरी हुई थीं. जब पुलिस ने ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसके पास नहीं मिले. पुलिस के अनुसार, जब्त की गई शराब की कीमत 85 लाख रुपए के करीब है.

गुजरात की तरफ जा रहा था ट्रक

पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर प्रेमाराम को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया है. आरोपी ड्राइवर राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि सीमेंट बल्कर राजस्थान की तरफ से इंदौर के रास्ते से गुजरात की ओर जा रहा था. जब्त की गई शराब की बोतलों पर बैच नंबर भी मिटा हुआ है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

