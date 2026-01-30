इंदौर में बढ़ेगा एबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का दायरा, 6 लेने बनाने का प्रस्ताव, मेट्रो भी जुड़ेगी !

Indore Elevated Corridor 6-Lane Proposal: इंदौर शहर में नौलखा से एलआईजी के बीच बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर फिर नया प्रस्ताव आया है, अब इसे चार लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने की बात कही गई है. हालांकि इसका फैसला 7 फरवरी तक होगा, क्योंकि गुरुवार को जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की बैठक में यह प्रस्ताव आया है, जिसमें संबंधित विभागों के बीच भी चर्चा हुई है. बता दें कि यह ब्रिज अहम माना जा रहा है, ऐसे में प्रस्ताव दिया गया है कि ब्रिज को मुख्य चौराहों के साथ-साथ मेट्रो से भी जोड़ा जाना चाहिए.

6 लेन करने का प्रस्ताव

इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर को 6 लेन करने का प्रस्ताव दिया गया है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि एलिवेटेड ब्रिज जरूरी है. क्योंकि इससे ही जाम कम होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई 4 की जगह 6 लेन की होनी चाहिए, जबकि इसे नौलखा से आगे राजीव गांधी चौराहा और राऊ के साथ-साथ एलआईजी के आगे तक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रैफिक की समस्या और दूर होगी. वहीं इस ब्रिज को मेट्रो से जोड़ने का प्रावधान करने की बात भी कही है, जिसमें मुख्य चौराहों पर एलिवेटेड रोटरी जैसे प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः जबलपुर में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर मिलेगी लग्जरी राइड

बैठक में कहा गया कि एलिवेटेड रोटरी बनने से वाहनों को उतरने-चढ़ने में आसानी होगी, जबकि शहर के लोगों के लिए ब्रिज की उपयोगिता भी बढ़ेगी. इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीडब्ल्यूडी को सिक्स लेन करने और मेट्रो कॉर्पोरेशन को नए प्लान में जोड़ने की बात कही है. इस बैठक में इंदौर शहर के सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, जबकि पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी इस बैठक में शामिल हुई थी. बैठक में इंदौर के संभागायुक्त सुदाम खाड़े और कलेक्टर शिवम वर्मा ब्रिज की रूपरेखा रखी थी.

15 फरवरी से काम

बताया जा रहा है कि इंदौर में इस ब्रिज का काम 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह ब्रिज इंदौर में अगले 50 साल तक ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, इसलिए इस पर जल्दबाजी नहीं करने की बात कही गई है. इंदौर की ट्रैफिक समस्या को दूर करने के साथ-साथ ब्रिज के विस्तार पर भी काम करने की बात कही गई है. जिसमें इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी राय दी है. बताया जा रहा है कि फिलहाल ब्रिज को 4 लेन में बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अब इसे 6 लेन का करने की बात कही है.

ये भी पढ़ेंः MP में फिर होगी बारिश, इंदौर, भोपाल ग्वालियर में अलर्ट जारी, कोहरा और ठंड बढ़ेगी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!