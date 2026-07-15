/इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट शुरू: CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, यात्रियों को बांटे प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास

बीमारों के लिए पीएमश्री एंबुलेंस सेवा जरूरी- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से राज्य में तीन हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है. इसके अलावा, उज्जैन और शिवपुरी में दो हवाई अड्डे अभी बन रहे हैं, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या दस हो जाएगी. हर 75 किलोमीटर पर एक कमर्शियल हवाई अड्डा और एक एयरस्ट्रिप होगी, और हर 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड होगा. राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले ये हेलीपैड बहुत फायदेमंद साबित होंगे. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत शहडोल-नीमच-छिंदवाड़ा-मंडला इनको भी आरसीएस योजना का लाभ देंगे. खासकर, बीमारों के लिए पीएमश्री एंबुलेंस सेवा जरूरी है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ये सुविधा चालू की.