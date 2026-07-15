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इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट शुरू: CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, यात्रियों को बांटे प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास

इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा 15 जुलाई को शुरू हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस उड़ान को हरी झंडी दिखाई और यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास सौंपे.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 15, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:58 PM IST
इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट शुरू: CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, यात्रियों को बांटे प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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