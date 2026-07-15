/इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट शुरू: CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, यात्रियों को बांटे प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास

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15 जुलाई का दिन हवाई यात्रियों के लिए खास रहा. आज इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर इस नई अंतरराष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ किया और इसे रवाना किया. यह अंतरराष्ट्रीय सेवा मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति-2025 के तहत शुरू की गई है. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपे.
इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट शुरू
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से माता अहिल्या की नगरी इंदौर में इस अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत एक अहम उपलब्धि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर राज्य औद्योगिक और आर्थिक तरक्की कर रहा है और इस विकास में हवाई सेवाओं की अहम भूमिका है. आज शुरू की जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस सेवा, मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति-2025 के तहत शुरू की जा रही है. यह नई सेवा हमारे संकल्प को पूरा करने में भी मदद करेगी.
मुख्यमंत्री मोहन ने आगे कहा कि इससे उन्हें बहुत खुशी हो रही है. राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर, मेट्रोपॉलिटन शहर बनने के बाद और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी. हमारी एविएशन पॉलिसी के तहत राज्य में हवाई सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर और रीवा-रायपुर उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं. भविष्य में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना और रीवा-कोलकाता को जोड़ने वाली उड़ानें शुरू की जाएंगी.
सरकार देगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी स्थिति की कल्पना की थी जिसमें साधारण रबर की चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर सके. सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है. पहले इंदौर से अबू धाबी जाने के लिए दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें मंजिल तक पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते थे. लेकिन, इंदौर से सीधी उड़ान यात्रियों को सिर्फ 3 से 4 घंटे में अबू धाबी पहुंचा देगी. उन्होंने बताया कि इस उड़ान का किराया ₹25,000 के बजाय ₹12,000–₹14,000 होगा और किराए के अंतर का खर्च सरकार उठाएगी.
बीमारों के लिए पीएमश्री एंबुलेंस सेवा जरूरी- सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से राज्य में तीन हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है. इसके अलावा, उज्जैन और शिवपुरी में दो हवाई अड्डे अभी बन रहे हैं, जिससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या दस हो जाएगी. हर 75 किलोमीटर पर एक कमर्शियल हवाई अड्डा और एक एयरस्ट्रिप होगी, और हर 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड होगा. राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले ये हेलीपैड बहुत फायदेमंद साबित होंगे. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत शहडोल-नीमच-छिंदवाड़ा-मंडला इनको भी आरसीएस योजना का लाभ देंगे. खासकर, बीमारों के लिए पीएमश्री एंबुलेंस सेवा जरूरी है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ये सुविधा चालू की.
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